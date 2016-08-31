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'ta flaş Veli Kavlak kararı'

  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 11:05 Güncelleme Tarihi: 31.8.2016 11:06
Beşiktaş'ta flaş Veli Kavlak kararı'
Beşiktaş'ta flaş Veli Kavlak kararı'

'ta Veli Kavlak'ın sakatlığından dolayı sözleşmesinin dondurulmasına karar verildi.

Beşiktaş, Veli Kavlak'ın sözleşmesini devre arasına kadar dondurma kararı aldı. Omzundan yeniden ameliyat olacak Veli, sezonun ikinci yarısında takıma katılabilecek.

Ntvspor'un haberine göre Veli Kavlak omzundaki sakatlıktan bir türlü kurtulamadı. Son iki yılda dört kez ameliyat olmasına rağmen sakatlığını atlayamayan Veli, bir kez daha operasyon geçirecek. 28 yaşındaki oyuncunun en az üç ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle sözleşmesinin dondurulmasına karar verildi.

Mukavelesi Ocak ayına kadar askıya alınacak olan Veli, sezonun ikinci yarısı takıma dönebilecek.

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