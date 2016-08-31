De Jong: "G.Saray'a gelmemdeki büyük pay..."

De Jong, Galatasaray'a imzayı attı. Galatasaray'ın yeni transferi Nigel De Jong "Bu önemli camiada önemli bir yer edinmek istiyorum" dedi.

Galatasaray'ın Los Angeles Galaxy takımından yeni transferi Hollandalı orta saha oyuncusu Nigel De Jong, kendisini 2 yıllığına sarı-kırmızılı formaya bağlayan imzayı attı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Hollandalı yıldız, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Geçen sene gelme ihtimalinin gerçekleşmediğini hatırlatan yıldız oyuncu, "Her şeyin bir sebebi vardır. Mükemmel insanlar var etrafımda, hepsinin beni aralarına kabul etmeleri çok güzeldi. Bir an önce arkadaşlarımla buluşmak istiyorum. Hedefimiz bu sen şampiyonluk. Takımım için elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.

"HIRSLI BİR OYUNCUYUM"

Melo'nun Galatasaray'da ne kadar çok sevildiğini çok iyi bildiğini dile getiren Hollandalı yıldız, "Hem oyundaki hırsı ve tarzıyla bu sevgiyi hak ettiğin biliyorum, ona saygım çok büyük. Ben de mutlaka hırslı bir oyuncuyum. Ben kendime özgü bir yolla yapacağım. O hırsımı ve tempomu sahaya yansıtmak istiyorum. Birçok lakabım var. En önemlisi taraftarların hangisini seveceği. Ben Pitbull'u ve King Kong'u seviyorum" diye konuştu.

"SNEİJDER ÖNEMLİ PAY SAHİBİ OLDU"

Geçen sene Galatasaray transferinin gerçekleşmemesinde maddiyat nedeni olmadığını söyleyen De Jong, "O zaman ABD'den gelen teklifi fırsat olarak değerlendirdim ve oraya gittim. Orada da iyi bir dönem geçirdim. O zaman da Sneijder ile görüştük. Bu kararı almamda önemli pay sahibi oldu. Galatasaray'a gelmek için çok fazla kişinin sizi ikna etmesine gerek olmuyor. Bu sene olması gerekiyormuş. Hala gencim ve fit olduğumu düşünüyorum. Hazırlıklı şekilde geldim. Bu önemli camiada önemli bir yer edinmek istiyorum. Buraya önemli bir oyuncu olmak için geldim" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Riekerink ve Sneijder ile uzun zaman çalıştıklarını dile getiren başarılı oyuncu, "Bunlar benim için avantaj. İçeride böyle insanların olması çok büyük yardım olacaktır bana adaptasyon sürecinde. Hedefimiz şampiyonluk. Özellikle kötü geçen geçtiğimiz sezondan sonra şampiyon olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"34 NUMARALI FORMAYI GİYECEĞİM"

34 numaralı formayı giyeceğini söyleyen Hollandalı oyuncu, "Çok kez bu numarayı giydim benim için çok önemi var. Basketbolcu Charles Barkley da 34 numarayı giyiyordu, benim idolümdü. Hiç yabancılık çekmeyeceğim. Tam tersi kendimi evimde gibi hissettim 34 numarayı görünce her yerde. İstanbul için bundan daha iyi bir numara olamazdı herhalde" dedi.

"KESİNLİKLE MAÇ KAÇIRMAK İSTEMİYORUM"

Maç kaçırmak istemediğini vurgulayan De Jong, "Herhangi bir yaz tatili yapmadım ama bu problem oluşturmayacaktır. Sonuçta profesyonel bir oyuncuyum uzun yıllardır futbol oynuyorum. Kesinlikle maç kaçırmak istemiyorum. Her maçta oynamak istiyorum. Tabi ki teknik heyetimizde konuşup hafta içi fazla izin yapabilirim, bu halledilebilir ama kesinlikle maç kaçırmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.