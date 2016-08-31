Eto'o'nun Beşiktaş'a imzası an meselesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Samuel Eto'o'nun menajeri Metin Korkmaz Levent'te bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o'nun Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran menajer Metin Korkmaz ile İstanbul-Levent'te bir araya geldi.
İkilinin golcü yıldız Samuel Eto'o'nun transferi için görüşme yaptığı öğrenildi.
Transferi yılan hikayesine dönen Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o'nun Beşiktaş forması giymesinin an meselesi olduğu kaydedildi. (Hürriyet)