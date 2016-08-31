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'nun 'a imzası an meselesi

  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 11:09
Eto'o'nun Beşiktaş'a imzası an meselesi
Eto'o'nun Beşiktaş'a imzası an meselesi

Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Samuel 'nun menajeri Metin Korkmaz Levent'te bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o'nun 'deki haklarını elinde bulunduran menajer Metin Korkmaz ile İstanbul-Levent'te bir araya geldi.

İkilinin golcü yıldız Samuel 'nun transferi için görüşme yaptığı öğrenildi.

Transferi yılan hikayesine dönen Kamerunlu oyuncu 'nun forması giymesinin an meselesi olduğu kaydedildi. (Hürriyet)

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