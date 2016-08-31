Geri adım atmam

"Ben bu geminin kaptanıyım, iki seçeneğim vardı. Fırtına çıktığında ya mürettebatımı denize atacaktım ya da gemiyi en az hasarla limana yanaştıracaktım. Ben ikincisini tercih ettim"
"Eğer birileri özür dileyecekse, Türk halkından özür dilenmelidir. Kişisel kıymet verdiğim konularda hiç geri adım atmadım. Olay sadece prim meselesi değil, istatistiklerin tümünde 2008'den gerideyiz"
İSPANYA'DA GÜNDEM ARDA TURAN!
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası sırasında öğrencileri ile arasında patlak veren prim krizi ve akabinde Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin, Gökhan Gönül'e Rusya ile Hırvatistan mücadeleleri için milli davet gitmemesi konusuna açıklık getirdi. Terim'in açıklamaları şöyle: "Profesyoneller milli duygularla sadece kendilerini değil, Türk halkını da temsil eder. Bu nedenle var olan bir gücünü iki yapmak zorunda. Hissetmesi gereken sadece kazanmak değil, mücadele etmektir. Ve dahası taşıdığı milli formanın sorumluluklarını hem sahada hem de saha dışında taşımalıdır."
BEDELİ NEYSE ÖDERİM
"Benim için asıl değer; teknik direktör, başkan, futbolcu değil; ay-yıldızlı formadır. Her şeyden değerli olan göğsümüzdeki ay-yıldızdır. Kim ne derse desin biz EURO 2016'ya teoride çok iyi hazırlandık. Ancak pratikte beklentilerin çok altında kaldık. Bu tabloda olmaması gereken çok şeyler yaşadığımızı biliyoruz. Hatta bazı şeyleri benden iyi biliyorsunuz. Benim konumum şikayet mercii değil; çözüm yeri. Dolayısıyla ben çözerim ya da aksiyon alırım. Yarım asra yakın beni tanıyorsunuz. Kişisel kıymet verdiğim konularda hiç geri adım atmadım. Bedeli neyse ödemeye hazırım. Değerlerime aykırı şeyler olduğunda diğer yüzümü göstereceğimi çok iyi biliyorsunuz."
PRİM MESELESİ KALMADI
"Ben geminin kaptanı olarak mürettebatımı fırtına çıktığında denize atmadım. Gemiyi hasarlı da olsa limana yanaştırdım. Ben bireysel olarak gerekeni yaptım. Sayın başkanla görüşme sonrasında devam etmeye karar verdik. Hata bana yapılmadı, benim üzerimden Türk halkına yapıldı. Dolayısıyla özür makamı ben değilim, Türk halkı. Milli Takım kapısı, kendisini bu formayı taşıma şerefine hazır, saha içinde ve dışında Milli Takım oyuncusuna yakışır davranmayı yol edinmiş herkese açıktır. Prim konusunda önemli çalışmalarımız var. Hallettik bu sorunu. Olay zaten sadece prim meselesi de değil. 2008'de iyi olduğumuz tüm verilerde gerideyiz."
ARDA'YA BAŞARILAR
"Ben her oyuncu gibi Arda'nın da başarılı olmasını isterim. Ben '6 ay oynamadı ama aldınız' sorusunu da beklerdim. Herkesin sebebi aynı değil. Hakan Balta, Selçuk İnan hepsi hizmet etmiştir. İlk millilerini benle oynamışlardır. Zamanı ve zemini oluşursa yine hizmet verirler. Ama bugün seçimimiz budur. Bu kişisel değil ilkesel bir meseledir."