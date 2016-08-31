Geri adım atmam

"Ben bu geminin kaptanıyım, iki seçeneğim vardı. Fırtına çıktığında ya mürettebatımı denize atacaktım ya da gemiyi en az hasarla limana yanaştıracaktım. Ben ikincisini tercih ettim"



"Eğer birileri özür dileyecekse, Türk halkından özür dilenmelidir. Kişisel kıymet verdiğim konularda hiç geri adım atmadım. Olay sadece prim meselesi değil, istatistiklerin tümünde 2008'den gerideyiz"

İSPANYA'DA GÜNDEM ARDA TURAN!