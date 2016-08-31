Gökhan İnler, Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, Gökhan İnler'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı

Beşiktaş, Gökhan İnler'in transferi konusunda oyuncunun kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Gökhan İnler ile 2+1 yıl olmak üzere anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncusuna bu sezon 2 milyon 52 bin avro, gelecek sezon ise 1 milyon 800 bin avro garanti ücret ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca, futbolcunun bu sezon 23 veya daha fazla resmi maçta oynaması halinde sözleşmesinin 1 yıl uzayacağı ve bu durumda kendisine 1 milyon 926 bin avro ücret verileceği kaydedildi.