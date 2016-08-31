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İnler, 'ta

  • AA
  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 23:29
Gökhan İnler, Beşiktaş'ta
Gökhan İnler, Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, İnler'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı

, İnler'in transferi konusunda oyuncunun kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Gökhan İnler ile 2+1 yıl olmak üzere anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncusuna bu sezon 2 milyon 52 bin avro, gelecek sezon ise 1 milyon 800 bin avro garanti ücret ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca, futbolcunun bu sezon 23 veya daha fazla resmi maçta oynaması halinde sözleşmesinin 1 yıl uzayacağı ve bu durumda kendisine 1 milyon 926 bin avro ücret verileceği kaydedildi.

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