Sıkıntıları hep birlikte aşacağız

Türkiye’nin sıkıntılı döneminde Avrupa’nın samimiyetsizliğine değinen Erdoğan, “Biz ülke olarak birlik olmalıyız” dedi ve ekledi: “Sizler örnek olun, tribünlerde de bu birlik devam etsin”

Türk futbolu dün Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıktı... Kulüpler Birliği Vakfı'nın 15 Temmuz'dan sonra ülkenin her köşesinde sergilenen birlikberaberliğe destek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu liderliğe hem teşekkür etmek hem de geçmiş olsun dileklerini iletmek için gerçekleştirdiği ziyaret Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Saat 15.30'da başlayan kabul 1 saat 10 dakika sürdü. Kabule Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Süper Lig'de yer alan 18 kulübün başkanı katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm başkanlarla tek tek tokalaştı. Yaşanan sıkıntılı süreçte Avrupa'nın sergilediği samimiyetsiz tavırı hatırlatan Erdoğan kulüp başkanlarından birlik ve beraberlik içinde olmalarını isterken bunun onlardan başlayarak tribünlere uzanması gerektiğine değinip, "Sıkıntıları birlik olarak aşacağız" dedi.



AMATÖR ŞUBELERE DESTEK MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deplasman yasağının kalkması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Valiliklerle temasa geçilip, gerekli önlemlerin alınmasıyla tribünlerde de birlik ve beraberlik ortamının olmasının güzel olacağını belirten Erdoğan kulüplere amatörlere de destek vermeleri çağrısını yaptı. Cumhurbaşkanı, "Siz amatörlere destek verin biz de elimizden gelen katkıyı verelim" dedi.



KULÜPLERİ FETÖ'DEN TEMİZLEYİN

Kabulde yaptığı konuşmaya, katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nice zaferlerle dolu geleceğe Rabbim bizleri kavuştursun diyorum. Sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz hepimizin malumudur. FE TÖ terör örgütünün 15 Temmuz'da kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından tüm kulüplere gösterdikleri tutumdan dolayı teşekkür ediyorum. FE TÖ terör örgütünün tüm unsurlarını kulüplerden temizlememiz gerekiyor"ifadesini kullandığı belirtildi.



BAŞDANIŞMANLAR DA KABULDE YER ALDI

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu ile şampiyon güreşçi Hamza Yerlikaya da kabulde hazır bulundu.



DOSYALAR CEKET İÇİNDE

Aziz Yıldırım, Külliye'ye hazırlanarak geldi. Dosyaları ceketinin içine koyan Yıldırım, ilginç bir görüntü oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve yönetici arkadaşlarını genel kabul sonrası özel olarak kabul etti.







Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastalığına rağmen kabule bastonundan destek alarak da olsa gelen Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'a "Genç adam bastonla mı gezer" diyerek takıldı.



