Türkiye - Rusya milli maçı

A Milli Futbol Takımımız, bu akşam hazırlık maçında Antalya'da Rusya ile karşılaşıyor.





2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gruptan çıkamayarak erken veda eden Türkiye, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5 Eylül'de deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı gruptaki ilk maç öncesi Rusya karşısında önemli bir provaya çıkıyor.



İLK 11



Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Volkan Şen, Emre Mor, Cenk Tosun.

Dünya Kupası elemelerindeki ilk sınavını 5 Eylül'de Hırvatistan'a karşı verecek olan A Milli Futbol Takımımız, Rusya'yı yenerek moral bulmayı hedefliyor. 2018 Dünya Kupası'nın Rusya'da düzenlenecek olması bugünkü maça ayrı bir anlam yüklüyor. Karşılaşma öncesi Ay-Yıldızlı ekibimizdeki tek eksik Yunus Mallı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in arka adalesinde çekme olan Yunus'u bugünkü Rusya maçında riske etmeyecek.



MİLLİLER SİFTAH İÇİN SAHADA

Ay-Yıldızlılar, Rusya ile 18 yılı aşkın süre sonra karşılaşacak. İki ülke geçmişte iki kez özel maçlarda karşılaştı. Rusya, 20 Nisan 1994'de Bursa ve 22 Nisan 1998'de Moskova'da yapılan müsabakalardan 1-0'lık skorlarla galip ayrılmıştı. Öte yandan Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybederken 3'ünü kazandı.

MAÇ GELİRİ + 5 MİLYON TL 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DAYANIŞMA FONU'NA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Rusya maçının tüm gelirinin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Dayanışma Fonu'na verilmesini kararlaştırdı. TFF, ayrıca söz konusu fona 5 milyon TL'lik yardım yapacak. Bu para fon aracılığı ile 15 Temmuz Şehitleri'nin ailelerine bağışlanacak.

TÜRKİYE 541. RANDEVUDA

Milli Takım, bugün 541. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz 93 yıllık tarihinde yaptığı 540 maçta biri hükmen olmak üzere 204 galibiyet aldı, 213 kez de yenildi. Antalya'da 5 maçını oynayacak olan milliler, daha önceki karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti.

'YENİ HEDEF 2018'

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, maç için hazırlanan kitapçık için 'Yeni Hedef 2018' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Demirören yazısında, "EURO 2016'ya katılma başarısı gösteren Milli Takımımız, yeni bir hedefe doğru yola çıkıyor. Ülke olarak zorlu bir dönemi, kenetlenerek atlatıyoruz. Milli Takımımızın bu dönemde geçmişten bugüne olduğu gibi yine ülkemizin gururu olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

RUSLAR ANTALYA'DA

Rusya Milli Takımı, dün saat 16.30 sularında özel bir uçak ile Antalya'ya geldi. Bu akşam oynanacak mücadelede, Antalya Stadı'nda yoğun güvenlik tedbirleri alınacağı ve statta 600 özel güvenlik ile yaklaşık bin 200 polisin görev yapacağı öğrenildi.

GÖZLER EMRE'DE

Rusya karşılaşmasında tüm gözler, Milli Takımımızın 19 yaşındaki yıldızı Emre Mor'da olacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Emre Mor'un yanı sıra Gökhan Töre'yi kanatlarda sahaya sürmesi bekleniyor. Emre Mor, EURO 2016 öncesi 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı Nordsjaelland'dan Almanya'nın köklü temsilcisi Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.