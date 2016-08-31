Vagner Love, resmen Alanyaspor'da

Brezilyalı futbolcu Vagner Love, Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Aytemiz Alanyaspor ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katılan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Monaco'dan Vagner Love transferini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Alanyaspor'u tercih ettiği için Vagner Love'a teşekkür eden Çavuşoğlu, "Avrupa ve Türkiye'den teklifler alan Love, dünyanın bildiği bir futbolcu. Kendisinden beklentilerimiz büyük. Amaçları, hedefleri var. İnşallah başarılı olur." dedi.

Love için Alanyaspor'da özverili bir çalışma yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Love'a Alanyaspor'u anlattık. İşin doğrusu ikna etmek için bizi çok uğraştırmadı. Kendisine bizleri zorlamadığı için teşekkür ediyorum. Türkiye'de oynayan Brezilyalı oyunculara Zico, Alex olsun, sormuş ve Alanya ile ilgili olumlu şeyler söylenildi. O yüzden de burada." değerlendirmesinde bulundu.

32 yaşındaki Brezilyalı Forvet Vagner Love ise transferde emeği geçen başkan ve menajerine teşekkür etti. "Şu an buradayım ve mutluyum." diyen Love, "Alanyaspor'un nasıl bir proje takımı olduğundan bahsedildiğinde ben de gelip, elimden geleni yapmaya karar verdim. Ve şu an buradayım... Bundan sonra tek hedefimiz Alanyaspor'un başarısı olacaktır." diye konuştu.

"Monaco'da futbol hayatına devam edebilirdim ve farklı teklifler de gelmişti. Onları da değerlendirebilirdim." diye konuşan Love şunları söyledi:

"Bana Alanyaspor'un hedeflerinden bahsedildiğinde ise kesinlikle buraya gelmek istedim. Burada bana bir aile ortamı olduğu söylendi. Ben de bu ailenin bir parçası olmak istedim ve bu yüzden de buradayım. Çünkü rekabeti seven, yeni rekabetlere yelken açmak isteyen biriyim. Bu yüzden de buradayım."