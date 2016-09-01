Kupada 1. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 72 takımın katılacağı 1. tur müsabakaları 6 Eylül'de, tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak oynanacak.

Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 36 takım 2. tura katılmaya hak kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının programı şöyle:

14.30 Orduspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Ordu 19 Eylül)

14.30 Araklı 1961-Yomraspor (Araklı İlçe)

14.30 Pazarspor-Düzyurtspor (Pazar İlçe)

14.30 Serhat Ardahanspor-Bayburt Grup Özel İdare (Halil Efendi Sentetik Saha)

14.30 24 Erzincanspor-Muşspor (Erzincan 13 Şubat)

14.30 12 Bingölspor-Dersimspor (Bingöl Şehir)

14.30 Elaziz Belediyespor-Iğdır Arasspor (Elazığ Atatürk)

14.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Kurtalanspor (Van Atatürk)

14.30 Batman Petrolspor-Diyarbekirspor (Batman 16 Mayıs)

14.30 Cizrespor-Hakkarispor (Cizre)

15.00 Karaman Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Kemal Kaynaş)

15.00 Kırıkhanspor-Kozan Belediyespor (Kırıkhan)

15.00 Sarayönü Belediyespor-Kilis Belediyespor (Sarayönü İlçe)

15.00 Nevşehirspor Gençlik-68 Aksaray Belediyespor (Nevşehir Gazi)

15.00 Ankara Adliyespor-Erbaaspor (OSTİM)

15.00 Çorum Belediyespor-Bartınspor (Dr. Turhan Kılıçcıoğlu)

15.00 Ankara Demirspor-Yeni Amasyaspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Halide Edip Adıvarspor-Çatalcaspor (Vefa)

15.30 Silivrispor-Edirnespor (Silivri)

15.30 Kartalspor-Maltepespor (Kartal)

15.30 Beylerbeyi-Sancaktepe Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

15.30 Tekirdağspor-Bayrampaşa (Tekirdağ Namık Kemal)

15.30 Sultangazispor-Sultanbeyli Belediyespor (Cebeci Spor Kompleksi)

15.30 Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor (Darıca İlçe)

15.30 Derincespor-Sakaryaspor (İzmit İsmetpaşa)

15.30 Düzcespor-Kocaelispor (Düzce 18 Temmuz)

15.30 Yeşil Bursa-Karacabey Birlikspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Dardanelspor-Orhangazispor (Çanakkale 18 Mart)

15.30 Kütahyaspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor (Dumlupınar)

15.30 Tire 1922-Utaş Uşakspor (Tire 4 Eylül)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Mümin Özkasap)

15.30 Bodrum Belediye Bodrumspor-Muğlaspor (Bodrum İlçe)

15.30 Kızılcabölükspor-Altay (Kızılcabölük)

15.30 Kemerspor 2003-Payasspor (Dr. Fehmi Öncel)

15.30 Manavgatspor-Erzin Belediyespor (Evrenseki)

15.30 Afjet Afyonspor-Yozgatspor 1959 (Afyonkarahisar Yeni Şehir)