Muharrem Usta'dan N'Doye'a gönderme!

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, yıllık ücretinde indirime gitmeye yanaşmayan N'Doye'a ince bir göndermede bulundu!

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, hesapsız harcamanın sonuçlarının acı şekilde hafızalarda durduğunu belirterek, "İstediklerimiz olmayınca son gün birilerini alıp şov yapmak hiçbir Trabzonsporlu'ya yakışmaz" dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, dün gece yarısı sona eren transfer tescil döneminin ardından, transfer beklentisi içinde olan taraftarlara sosyal medya hesabından önemli mesajlar verdi.

Usta, hesapsız harcamaların sonuçlarının acı şekilde hafızalarda durdurduğunu belirterek, "Hiçbir şey yaşanmamış gibi davranmamızı hiç kimse bizden beklememeli. Son gün transferlerinin ağır enkazından kurtulmak için verilen savaşı herkesin görmesini dilerim. Maalesef bu yol halen dikenli bir yol. Yapılanıyoruz dostlar, her şey bir anda olmaz. İstediklerimiz olmayınca son gün birilerini alıp şov yapmak hiçbir Trabzonsporlu'ya yakışmaz. Transfer döneminde KAP, KAP diye alkış tuttuğumuz günlerin faturasını nasıl unutabiliriz ki. Yaşananlardan ders almamak bize yakışmaz. Eksikleri tabi ki kapatmalıyız. Ancak, bütçe disiplini her şeyden daha önemlidir. Al ama ödemesen de olur dönemi artık bitmelidir. Yeniler çok, önce takım olmayı başarmalıyız. Hiç kimse merak etmesin ki takım kalitesini artıracak oyuncu takviyemiz sürekli olacaktır. Dikenli yolda bardağın boş tarafından bakanlar da tabi ki olacak. Peki ya bardağın dolu tarafı. Doğrudur. Sağ açık ve sağ bek ile daha alternatifli bir takım olabilirdik. Ama 2.500.000 Euro alan N'Doye inşallah orayı kapatır" ifadelerini kullandı.