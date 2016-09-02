Fikret Orman açıkladı: "4 yıllık anlaştık"

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Arena'da Fabricio, Talisca, Aboubakar, Gökhan İnler, Caner Erkin, Atınç Nukan, Utku Yuvakuran, Oğuzhan Aydoğan için imza töreni düzenledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 1 yıllığına kiralanan Aboubakar'ın opsiyonu için Porto ile anlaştıklarını, Kamerunlu golcüyle 4 yıllık sözleşme yaptıklarını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Arena'da transfer ettiği 8 oyuncu için imza töreni düzenledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aboubakar ile ilgili bilinmeyen detayı açıkladı. Orman, 1 yıllığına kiralanan Kamerunlu golcünün opsiyonunu kullanacaklarını ve sözleşmenin 4 yıllık olduğunu söyledi.

İmza töreninde ilk sözü alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şöyle konuştu:

HAMDOLSUN TRANSFERLER BİTTİ

"Çok değerli Beşiktaşlılar. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Zor bir transfer süreci geçirdik. Hamdolsun da transfer bitti. Hayırlı olsun Beşiktaş'a.

Aboubakar ailemize hoşgeldin. Çok istediğimiz bir transferdi. Bu sene kiralık olarak geldi. Önümüzdeki sezon hem kulübüyle hem kendisiyle anlaşmış durumdayız. 4 yıllık sözleşme. Pırlanta gibi çocuk. Tekrar hoşgeldin diyorum.

Utku Yuvakuran'ı Beylerbeyi'nden aldık. İsteyerek yapmış olduğumuz transfer. Çok genç, Beşiktaş kalesini korumak zor. Onu yetiştireceğiz. Ona da hoşgeldin diyorum.

Oğuzhan büyük umutlarla aldığımız genç bir kardeşimiz. Önemli işler yapacağına inanıyoruz. Beşiktaş camiası olarak arkasındayız.

Gökhan İnler çok büyük bir Beşiktaşlı. Leicester'a gitmeden önce konuştuk. Kısmet bugüneymiş. Beşiktaş taraftarının sevdiği ve istediği bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde bize çok büyük katkılar sağlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM KADRO DIŞI!

CANER'E FUTBOLU BURADA BIRAKTIRACAĞIZ

Caner'e siyah-beyaz çok yakıştı. Daha önceden istiyorduk. Hayırlı oldu bizim açımızdan. Taraftarlarımız da çok mutlu oldu. Bu sene kiralık geldi. İnşallah futbolu burada bıraktıracağız.

Atınç'a Beşiktaş'a geleceksin demiştim. Çok iyi bir Beşiktaşlı. Giderken üzüntüsünü hatırlıyorum.

Fabricio uzun zamandır uğraştığımız transferdi. Geçen sene maalesef sakatlık geçirdi. Beşiktaş'ın ilgi alanındaydı. Çok iyi bir karakter. Beşiktaş'a çok uydu. Ailemize hoşgeldin diyoruz.

Talisca'yı 2 yıl kiralık olarak aldık. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nde büyük katkılar sağlayacak. Ondan beklentimiz Benfica'ya karşı iyi oynaması."

BEKLENTİLERİN BÜYÜK OLDUĞU BİR KADROMUZ VAR

"Biz bir aileyiz. Tüm spor camiası için hayırlı sezon olsun. Zor bir transfer sezonu geçirdik. Geçen sene sezon başında hem Demba Ba hem de Atınç'ın satış transferlerini yapıp başlamıştık. O bizi rahatlık getirmişti. UEFA ile yaptığımız anlaşmaya göre daha rahat hareket etmiştik. Bizim hedefimiz şampiyon kadroyu korumak idi. Bunun sadece dışına Gökhan Töre ile çıktık. Eski teknik direktörümüzün yanına kiralık olarak verdik. Gökhan Töre'yi kiralama bedeli olarak 3 milyon euroluk bütçe vardı. Ne kadar satarsanız o kadar transfer yapabiliyorsunuz. Takımın bütçesi 59 milyon euro. Bu sezon sonunda ise 10 milyon euro zararla kapama bütçesi var. Mario Gomez'le bekleme süresi vardı. Sosa'yı bizimle kabul ettiğimiz bedelle Milan'a sattık. Şampiyon bir kulüp burası. Çok fazla oyuncu almak toplama takım haline getirir. Bazı transferler proje transferleri. 2013 sezonunu açtığımızda takım kadrosunda Oğuzhan, Olcay gibi genç isimler vardı. Şimdi beklentiler büyük olduğu bir kadromuz var. Hamdolsun Allah'a bugünleri görmeyi bize nasip etti."

YİNE KARTAL YİNE KAR

NASRI VE YABANCI STOPER..

"Samir Nasri ve yabancı stoper transferi neden gerçekleşmedi" sorusuna Orman, "Yerli oyuncu ve kulüp içerisinden yetişmiş oyuncular kotası var. Atınç kulüp içinden yetiştiği için o kotanın içinde yer alabiliyor. Ömer Türkiye'de yetişmiş oyuncu kategorisine girmiyor. Çok geniş bir kadro oluşturduk. 3 kulvarda da iddialıyız. 50'nin üzerinde maç yapacağız. Aras müthiş bir futbolcu. Yüksek kabiliyetli bir oyuncu, Beşiktaş'a önemli hizmeti olacak. Stoper konusunda son 14 günlük sürede, bütün konsantrasyonumuzu yoğunlaştırdık. Teklifler Beşiktaş menfaati açısından mantıklı değildi. Stoperde Marcelo, Tosic oynuyor. Rhodolfo da dönüyor. Son olarak da hem UEFA listesine yazabileceğimiz hem kendi evladımız olan Atınç'ı Beşiktaş'a kazandırdık. Yabancı oyuncu transfer etsek, forvet ve orta sahadan oyuncu çıkarmak zorunda kalacaktık. Samir Nasri ile ilgilendik. Başka takıma gitti.

CANER: BÖYLE ŞEYLERE ALIŞMAMIZ LAZIM

Caner Erkin bir soru üzerine "Avrupa'da büyük takımlar birbirlerinden futbolcu alıyor. Böyle transferler Türkiye'de büyütülüyor. Böyle şeylere alışmamız lazım. Biz profesyonel futbolcularız. Türk milletinin buna alışması lazım. Beşiktaş taraftarı beni çok sahiplendi. Burada olmaktan çok mutluyum. Her şeyimi ortaya koyacağım" yanıtını verdi.

Gökhan İnler ise "Başka takımlarda kendimi gösterdim. Benim kalbimde Beşiktaş vardı. Onun için mutluyum. Başkana çok teşekkür ederim. Bu büyük kulüp için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Kaleci Fabricio "Mükemmel değilim. Günlük çalışmayla yeteneklerimi yukarı çekmeye çalışıyorum" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'IN KONUĞU GAZİANTEPSPOR

ABOUBAKAR: ÜZERİMDE OLUMSUZ ANLAMDA BİR BASKI YOK

Kamerunlu golcü Aboubakar, "Öncelikle merhaba. Gol için bir rakam koymuyorum. Çünkü bu tenis değil. Bu takım sporu. Takımın hedefi önemli. Herhangi bir baskı hissetmiyorum. Başkanımız çok büyük gayret gösterdi. Artık bana büyük görev düşüyorum. Üzerimde olumsuz anlamda bir baskı yok" açıklamasını yaptı. " (Milliyet)