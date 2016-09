Fikret Orman nihai hedeflerini açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi'ndeki köşesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi'nin Eylül sayısına yazdığı yazıda, "Hedefimiz üçünü yıldızı göğsümüze takmaktır" dedi.

Ormanın yazısı şöyle: "Spor Toto Süper Lig 2015-16 Sezonu devam ederken taraftarlarımız, "O sene bu sene, bundan sonra her sene" diyordu. Böyle büyük bir camianın bir parçası ve lideri olarak bu hedefin ilk bölümünü gerçekleştirmenin mutluluğunu hep beraber yaşadık. Şimdi sırada "Bundan sonra her sene" kısmını hayata geçirerek, üçüncü yıldızı göğsümüze takmak var. Yeni transferlerle güçlendirdiğimiz Şenol Güneş yönetimindeki takımımızda bu inancı, kararlılığı ve heyecanı görebiliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi tek başına temsil edecek olan ekibimiz, sadece galibiyetleriyle değil, sahada Beşiktaş'ın tarihine yakışır duruşu ve mücadeleci kimliğiyle de siz büyük taraftarımızı her zaman mutlu edecektir."

HEPİMİZ TEK YÜREK OLDUK

"15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından Türkiye, farklı siyasi görüşlerden, farklı inanışlardan, farklı kültürlerden, farklı geleneklerden insanlarımızla tek yürek oldu. Biz de kendimize bu durumdan vazife çıkararak, renklerin kardeşliğinin statlara yansıması gerektiği çağrısı yaptık. Beşiktaş JK olarak, tüm ezeli rakip ve ebedi dost kulüpleri Vodafone Arena'da ağırlamaktan onur duyacağımızı açıkladık. Beşiktaş Ailesi olarak, bu çağrımızın diğer kulüpler ve camiaları tarafından olumlu karşılık bulması bizleri çok mutlu etti. Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısında deplasman yasağının kaldırılmasını bir milat olarak görmeliyiz. Her camia, yeni sezonda fair play ruhuna dört elle sarılmalı, spor ve kavga kelimeleri bir daha asla yan yana anılmamalıdır."

BASKETBOLADA GEREKENİ YAPTIK

"Beşiktaş Sompo Japan'ın başına değerli bir Beşiktaşlı olan Ufuk Sarıca'yı getirdik. Elimizdeki bütçeye göre önemli transferler yaparak, baştan aşağıya yenilediğimiz basketbol takımımıza nice şampiyonluklar diliyoruz. Lig maratonu yanı sıra FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ekibimize, siz taraftarlarımızın desteği çok önemli. Her zaman, her yerde, her branşımızın maçında formalarınızla, bayraklarınızla Beşiktaş'la yaşamaya devam diyorum."