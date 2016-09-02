İsviçre düğmeye bastı

İsviçre Federal Savcılığı, Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nın organizasyon komitesindeki görevini kötüye kullanarak FIFA ile bağlantılı 6,7 milyon avroyu aklamaktan, efsane futbol adamı Franz Beckenbauer hakkında soruşturma başlattı.

İsviçre Federal Savcılığı, Franz Beckenbauer hakkında, Almanya'da organize edilen 2006 FIFA Dünya Kupası'nın organizasyon komitesindeki görevini kötüye kullanarak FIFA ile bağlantılı 6,7 milyon avroyu aklamaktan soruşturma başlattı.

Açıklamada, Beckenbauer'in yanı sıra eski Almanya Futbol Federasyonu (DFB) başkanlarından Theo Zwanziger ve Wolfgang Niersbach ile DFB'nin eski genel sekreteri Horst Schmidt hakkında da, aynı soruşturma çerçevesinde yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Etik Kurulu Araştırma Komisyonu, mart ayında Almanya'ya 2006 Dünya Kupası'nı düzenleme yetkisi verilmesi hakkında soruşturma açmıştı.

Bu kapsamda o dönemki organizasyon komitesi başkanı Beckenbauer, başkan yardımcısı Schmidt, FIFA İcra Kurulu Üyesi Niersbach ile Zwanziger'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında inceleme başlatmıştı.

Niersbach'a, temmuz ayında FIFA Bağımsız Etik Kurulu Araştırma Komisyonu tarafından, Almanya'nın Dünya Kupasını organize etme hakkı kazanması sırasında görevini kötüye kullanmayla ilgili bulguları zamanında bildirmemesi gerekçesiyle uluslararası düzeyde futbol ile ilgili tüm faaliyetlerden bir yıl men cezası verilmişti.