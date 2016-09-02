Kapı dışarı!

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski Bursa valisi Şahabettin Harput, eski futbolcular Arif Erdem ve İsmail Demiriz'i disiplin kuruluna sevk eden sarı-kırmızılı yönetim bu isimlerin kulüple ilişkisini kesecek

Galatasaray Kulübü, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile halen aranan Arif Erdem ve sorgusu devam eden İsmail Demiriz'i kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti. G.Saray Yönetiminin oy birliği ile aldığı kararlar sonrasında FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı olan Hakan Şükür'e savunma yapması için tebligat gönderildi ancak adresine giden savunma talebi evrakları Şükür, ABD'de olduğu için geri döndü. Disiplin Kurulu kararının 15-20 gün içinde verileceğini kaydetti.



TÜTÜNEKER GÖZALTINDA

Futbolda Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlığına el konulan Uğur Tütüneker yakalandı. Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrol noktasında gözaltına alınan Tütüneker, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tütüneker, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.



CİHAT ARSLAN KOVULDU

Akhisar Belediyespor'da 2015- 2016 sezonun başında göreve gelen teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. Dün akşam saatlerinde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplanan yönetim, 46 yaşındaki çalıştırıcı ile görüştükten sonra sözleşmeyi feshetti. Ayrılığa transfer döneminde yaşanan anlaşmazlıkların yol açtığı açıklanırken, kulübe yakın çevreler Arslan'ın FETÖ'ye yakın olduğu yolundaki haberlerden rahatsızlık duyan yönetimin ayrılık kararı aldığını iddia etti. Akhisar Belediyespor, geçen sezon Cihat Arslan yönetiminde ligi 46 puanla sekizinci sırada tamamlamıştı. Yeşil-siyahlılar, bu sezon ise ilk 2 haftada 3 puan almıştı.