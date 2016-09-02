Milli Takımın Dünya Kupası macerası başladı

Hırvatistan ile karşılaşacak olan Türkiye, maçın oynanacağı Zagreb'e doğru yola çıktı.
A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda, 5 Eylül'de Hırvatistan ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.
Ankara Esenboğa Havaalanı'na gelen milli takım kafilesi, saat 16.00'da uçakla başkent Zagreb'e hareket etti.
Bu arada havaalanındaki yolcular, milli futbolculara yoğun ilgi gösterip fotoğraf çekildi.
A Milli Futbol Takım, Zagreb'te akşam TSİ 20.00'de, SRC Zapresic Stadı'nda yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.