ARKADAŞINA GÖNDER Milli Takımın Dünya Kupası macerası başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Milli Takımın Kupası macerası başladı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 17:13
Milli Takımın Dünya Kupası macerası başladı
Milli Takımın Dünya Kupası macerası başladı

ile karşılaşacak olan Türkiye, maçın oynanacağı Zagreb'e doğru yola çıktı.

A Milli Takımı, 2018 Kupası Elemeleri I Grubu'nda, 5 Eylül'de ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Ankara Esenboğa Havaalanı'na gelen milli takım kafilesi, saat 16.00'da uçakla başkent Zagreb'e hareket etti.

Bu arada havaalanındaki yolcular, milli futbolculara yoğun ilgi gösterip fotoğraf çekildi.

A Milli Futbol Takım, Zagreb'te akşam TSİ 20.00'de, SRC Zapresic Stadı'nda yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.