Spor Toto 2. Lig'de yıldızlar boy gösterecek

2 016-2017 sezonu yarınki maçlarla başlayacak Spor Toto 2. Lig'de, Süper Lig'de önemli başarılar yakalamış Serkan Balcı, Mert Nobre ve Gökhan Ünal gibi isimler mücadele edecek.

Beyaz ve kırmızı grupta toplam 36 takımın yer alacağı ligde takımlar 1. Lig'e yükselme yolunda transferlerini tamamladı. Genç isimlerin yanı sıra tecrübeli futbolcularla kadrolarını güçlendiren ekipler, Süper Lig'de top koşturmuş oyuncuları de kadrolarına dahil etti.



Daha önce Süper Lig'de en az 1 kere mücadele etmiş oyuncular içinde beyaz grupta 76, kırmızı grupta ise 82 isim bu sezon Spor Toto 2. Lig'de forma giyecek.



YILDIZLAR 2. LİG'DE



Geçen sezon Spor Toto 3. Lig'de mutlu sona ulaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Mert Nobre'yi kadrosuna dahil etti.



Daha önce Süper Lig'de 424 maça çıkan Serkan Balcı MKE Ankaragücü'nde, 261 Süper Lig müsabakasında mücadele eden Gökhan Ünal ile 229 maçta ter döken Erman Kılıç, Menemen Belediyespor adına mücadele verecek.



EN "SÜPER"İ BUCASPOR



Süper Lig'de İzmir'i en son temsil eden takım olan Bucaspor, tek sezon yer aldığı Süper Lig'den düştükten sonra 1. Lig'e de veda etmişti. Son dönemde ekonomik sorunlar yaşayan Spor Toto 2. Lig temsilcisi, eski oyuncularına olan borçları yüzünden transfer yapamıyordu.



Bu yasağı kaldıran sarı-lacivertli ekip, Emre Toraman, Emin Aladağ, Sertan Vardar gibi Süper Lig tecrübesi olan 11 isimi kadrosunda bulunduruyor.



Spor Toto 2. Lig'deki 36 takım içinde Kayseri Erciyesspor ve Sivasspor Belediyespor dışındaki takımların hepsinde Süper Lig tecrübesi olan en az 1 futbolcu yer alıyor.



Uzun yıllardır Süper Lig'den uzak kalan MKE Ankaragücü'nün de kadrosunda Süper Lig geçmişi olan 10 futbolcu bulunuyor.



Süper Lig'de 100 ve üzeri maça çıkıp bu sezon 2. Lig'de yer alacak isimler ve Süper Lig'deki maç sayıları şöyle:



Serkan Balcı (424) MKE Ankaragücü, Mert Nobre (291) Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gökhan Ünal (261) Menemen Belediyespor, Erman Kılıç (229) Menemen Belediyespor, Ragıp Başdağ (196) Konya Anadolu Selçukluspor, İbrahim Dağaşan (187) Menemen Belediyespor, Engin Baytar (170) Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bekir Ozan Has (170) Fethiyespor, Emre Toraman (164) Bucaspor, Sezgin Coşkun (163) MKE Ankaragücü, Fahri Tatan (157) Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gökhan Süzen (142) Tokatspor, Serhat Akyüz (128) Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Oğuzhan Bahadır (109) Kırklarelispor, Ahmet Arı (107) Menemen Belediyespor.