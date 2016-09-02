ARKADAŞINA GÖNDER Süper Lig'de şok istifa!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Süper Lig'de şok istifa!

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 01:53
Süper Lig'de şok istifa!
Süper Lig'de şok istifa!

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden 'da teknik direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldı.

Sezona Kayserispor deplasman galibiyetiyle başladıktan sonra ikinci haftada evinde 'a 3-1 mağlup olan yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldı. Bugün akşam saatlerinde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bir araya gelen taraflar, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmeyi feshetti. Ayrılığa transfer döneminde yaşanan anlaşmazlıkların yol açtığı açıklanırken, kulübe yakın çevreler Arslan'ın FETÖ'ye yakın olduğu yolundaki haberlerden rahatsızlık duyan yönetimin kararı aldığını öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon başında yeşil-beyazlı ekibin başına geçen Cihat Arslan, göreve başladığından bu yana ligde ve kupada toplam 47 resmi maçta takımın başında sahaya çıktı. Arslan bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 yenilgi aldı..

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.