Süper Lig'de şok istifa!

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldı.

Sezona Kayserispor deplasman galibiyetiyle başladıktan sonra ikinci haftada evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldı. Bugün akşam saatlerinde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bir araya gelen taraflar, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmeyi feshetti. Ayrılığa transfer döneminde yaşanan anlaşmazlıkların yol açtığı açıklanırken, kulübe yakın çevreler Arslan'ın FETÖ'ye yakın olduğu yolundaki haberlerden rahatsızlık duyan yönetimin ayrılık kararı aldığını öne sürdü.



Geçtiğimiz sezon başında yeşil-beyazlı ekibin başına geçen Cihat Arslan, göreve başladığından bu yana ligde ve kupada toplam 47 resmi maçta takımın başında sahaya çıktı. Arslan bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 yenilgi aldı..