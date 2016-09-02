Trabzonspor, Ekici'yle masaya oturacak

Trabzonspor yönetiminin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici ile masaya oturarak sözleşmesini uzatmak istediği bildirildi.

Bordo mavili takım, geçmiş dönem sözleşmelerinde maç başı ücret maddesi olan oyuncularla tekrar masaya oturarak bu noktada iyileştirme talep edecek. Yönetim, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu ve Mustafa Akbaş'tan sonra iç transferde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici ile de anlaşmaya çalışacak.

1.4 MİLYON EURO'YA YAKIN TEKLİF

Tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatmak isteyen bordo mavili yönetimin Mehmet Ekici'ye şu anda aldığı 1.4 milyon Euro'ya yakın bir ücret önermeyi planladığı kaydedildi. Transfer döneminde Bundesliga başta olmak üzere farklı kulüplerden teklif alan Mehmet Ekici'nin yönetimle en kısa sürede masaya oturacağı öğrenildi.

ŞAMPİYONLUĞUMUZU ALAMAZLAR

SARAL'A YENİ GÖREV

Bu arada, Trabzonspor'da daha önce personel ve idari işler koordinatörlüğü görevini yürüten Gökhan Saral, Zeki Öztürk'ün istifasının ardından boşalan Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörlüğü görevine getirildi. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan yönetici görev dağılımı bölümünde de ilgili değişiklik yapıldı.

HÜCUM HATTINDA DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan ilk 2 maçta takımın hücum bölgesinde sergilediği performanstan memnun kalmayan Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın bu bölgede değişikliğe gitmeyi planladığı öğrenildi. Lige verilen milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Ersun Yanal'ın, yeni transfer Hyun-Jun Suk'u da ilk 11'e monte etmeyi düşündüğü belirtildi. Ersun Yanal'ın Osmanlıspor ile oynanacak maçta Muhammet Demir'i farklı bir pozisyonda değerlendirip ileri uçta Suk'a görev verebileceği kaydedildi.