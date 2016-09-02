Umut: Galatasaray'a kırgın değilim ama..."

Umut Bulut, Kayserispor'la çıktığı idman öncesi açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un Galatasaray'dan transferin son günlerinde kadrosuna kattığı golcü oyuncu Umut Bulut, "Galatasaray'a kırgın değilim. Güzel ayrılmayı isterdim. Ama şartlar bu şekilde gelişti." dedi.

AYRILIK SONRASI İLK DEFA

Trabzonspor'da oynarken gol kralı olan Umut Bulut açıklamalarda bulundu. Aslen Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nden olan Umut Bulut, milli takımlarda 37'si A milli olmak üzere 68 kez forma giydiğini belirtti. Kayserispor'a transferiyle ilgili bilgi veren Umut Bulut, bu konuda şunları söyledi:

"GOLLERİMLE KATKI YAPACAĞIM"

"Öncelikle bu transferin herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Artık Kayserispor forması altında Kayserispor için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kayserispor için goller atıp takımıma katkı sağlamak istiyorum. Hem Kayseri'de hem de Yeşilhisar'da akrabalarımız var. Kendi memleketime geldiğim için mutluyum. İnşallah herkes için de hayırlı olur. Güzel bir camiaya, hedefleri olan bir camiaya geldim. Bundan sonra Kayserispor forması için ter dökeceğim. Elimden geldiği kadar takıma faydalı olmak istiyorum"

KAPI DIŞARI!

ANTRENMANDA NEŞELİYDİ

Kayserispor'la ilk antrenmanına çıkan Umut Bulut, önce takım ardadaşlarıyla tanıştı, kendisini tebrik edenlere teşekkür etti. Daha sonra antrenmana çıkan Umut Bulut'un hayli neşeli olduğu görüldü.

"GALATASARAY'A GOL ATACAK MISIN?" SORUSU

Yüzü sürekli gülen milli futbolcu, bu arada antrenmanı izleyen taraftarın, "Gelecek hafta oynanacak ilk maçını Galatasaray'a karşı oynayacaksın. Galatasaray'a gol atacak mısın?" sorularına, "Bir söz vardır. Dostluk başka alışveriş başka diye. Ben şu anda Kayserispor'un futbolcusuyum. Sadece Galatasaray değil, oynayacağım tüm maçlarda gol atmayı hedefliyorum" cevabını verdi.

HAKAN KUTLU: "UMUT KADROMUZA GÜÇ KATTI"

Kayserispor teknik direktörü Hakan Kutlu da Umut Bulut'un kadrolarına güç kattığını ve böylesi tecrübeli bir oyuncuyu aralarında görmekten mutlu olduklarını vurgularken şunları söyledi:

"Bu sene yeni bir takım kurduk. Sezon başından beri çalışmalarımız vardı. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Kayserispor bu takımla ligi tamamlayacak. Ben oyuncu grubuma inanıyorum. Herkes inansın, sabretsin. Bu sene Kayserispor hem iyi futbol oynayarak hem de aldığı sonuçlarla iyi bir sene geçireceğini düşünüyorum. Zorlu bir fikstürle başladık. İlk maçında ligin önemli takımlarından biri Akhisar Belediyespor'la oynadık. Ardından Fenerbahçe ile devam ettik. Fenerbahçe şampiyonluğa oynayan bir takım. Oynayacağımız Galatsaray karşılaşması zor bir maç ama Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğumuz performans biz önümüzdeki haftalar için umutlandırdı. O maçtan sonra aramıza iki yeni arkadaşımız daha geldi. Zor bir maç ama kendi taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz."

SNEİJDER İTİRAF ETTİ: "BU SENE ŞAMPİYON"

"UMUT BULUT ÇOK İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU

Kayserispor Basın Sözcüsü Rıfat Pehlivan ise Umut Bulut ve Murat Duruer gibi iyi ve tecrübeli oyuncu aldıklarını aldıklarını belirtti. Umut Bulut'un çok istediğimiz bir oyuncu olduğunu, Murat Duruer'in de takıma çok faydalı olabilecek bir futbolcu olduğunu anlatırken şunları söyledi:

"Bence iki oyuncu ve mevcut kadroyu değerlendirdiğimiz zaman yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten devre arasında yine transferle ilgili bir durum olacak olursa yine o zaman eksik yerlere transfer yapılır ama bana göre takımın yeterli olduğunu düşünüyorum. Alternatifli ve iyi oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Mehmet Topuz transferini isteyen de oluyor, istemeyen de oluyor. Serbest kalan Mehmet Topuz bizim eski oyuncumuz. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Bu sadece bir transfer politikası."

Gelecek hafta Galatasaray'la evlerinde oynayacakları maça da değinen Rifat Pehlivan, her maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını, bu müsabakaya da aynı almaçla çıkacaklarını belirten Rifat Pehlivan, "Sakat oyuncularımızın maça kadar hazır hale gelmesini bekliyoruz. İnşallah 3 puan alırız" diye konuştu.