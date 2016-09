Arda nasıl olmaz

Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ilk rakibimizin yıldızlarından Badelj: “Arda’nın adını Türkiye kadrosunda göremeyince gerçekten şaşırdım”

Hırvatistan'ın orta sahadaki dinamosu Milan Badelj, 5 Eylül'deki dev maç öncesi SABAH'a konuştu. Badelj, Arda Turan'ın adını rakip kadroda göremeyince şaşırdığını ifade etti. Tecrübeli ön libero, "Arda önemli bir oyuncu. Olmamasına şaşırdım. Ancak Türkiye, Arda olmadan da tehlikeli bir takım. Genç oyunculara sahipsiniz ve kazanmaya açlar. İşimiz Euro 2016'dan zor" açıklamasını yaptı.



MAÇ 'GARİP' GEÇECEK

27 yaşındaki yıldız ayrıca, her iki takımı da 'garip' bir maçın beklediğini söyledi. Badelj, "Maçın seyircisiz oynanacak olması kesinlikle dezavantaj. Bu Türkiye için de geçerli. Çünkü futbolu güzelleştiren taraftarlardır. Hem bizim hem de Türkiye'nin taraftarla kazandığı tarihi maçlar var" dedi. Emre Mor'u da öven Badelj, "Fransa'daki maçta sonradan oyuna girmişti. Topla buluştuğu her an etkili oldu. Ona dikkat etmeliyiz" diye konuştu.



FENERBAHÇE BENİ İSTEDİ

Hırvat futbolcu, geçmişte F.Bahçe'den teklif aldığını açıklayıp, "2012 yazında Fenerbahçe beni istedi. Ama ben Hamburg'u tercih ettim. Kısa vadede Türkiye'de oynamayı düşünmüyorum" dedi. Son olarak Fiorentina'da yan yana ter döktüğü Gomez'in de kulaklarını çınlatan yıldız isim, "Beşiktaş'ta şampiyonluk kazandı. Onunla gurur duyuyorum. Sadece çok iyi bir golcü değil, büyük bir karakter" ifadesini kullandı.



MODRİC: EMRE'YE HAYRANIM

Hırvatistan'ın en büyük kozu, Real Madrid forması giyen Luka Modric'i idmana girerken yakaladık. Araya giren Hırvat yetkililer röportaja izin vermeseler de Modric bizi kırmadı. Muhabirimizle poz veren Modric, Emre Mor'un çok yetenekli olduğunu söyledi. Barcelona'da ter döken Rakitic ise kızı hasta olduğu için dünkü idmana katılamadı.



"TÜRKİYE TÜRKİYE'DİR"

Hırvatistan Milli Takımı'nın yanı sıra Beşiktaş'ta da kaleci antrenörü olarak görev yapan Marjan Mrmic de SABAH'ın sorularını yanıtladı. 51 yaşındaki Mrmic'in de gündemi Arda'ydı. Deneyimli hoca, "Olmaması çok şaşırtıcı. Ancak Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'a da aynı oranda şaşırdım. Bu isimler büyük oyuncular. Ama Türkiye Türkiye'dir. Şu anki kadroda da Emre Mor ve Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlar var" diye konuştu. Volkan Babacan'ı başarılı bulduğunu vurgulayan Mrmic, kısa bir süre önce göreve geldiği Beşiktaş için "Güzel takım kurduk. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.