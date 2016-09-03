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Beşiktaş'ın rakipleri kadrolarını açıkladı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 14:05
Beşiktaş'ın rakipleri kadrolarını açıkladı
Beşiktaş'ın rakipleri kadrolarını açıkladı

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın rakipleri , ve Dinamo Kiev'in kadroları belli oldu.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın rakipleri , ve Dinamo Kiev, kadrolarını UEFA'ya bildirdi.

Siyah-beyazlılar, B Grubu'nda Portekiz'den Benfica, İtalyan ekibi Napoli ve Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele edecek.

BENFİCA

Benfica'nın UEFA'ya ilettiği 24 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Ederson, Julio Cesar, Paulo Lopes

Defans: Lisandro Lopez, Alejandro Grimaldo, Luisao, Victor Lindelöf, Eliseu, Jardel, Andre Almeida, Nelson Semedo

Orta saha: Ljubomir Fejsa, Andreas Samaris, Andre Horta, Eduardo Salvio, Guillermo Celis

Forvet: Raul Jimenez, Jonas, Kostas Mitroglou, Andre Carillo, Gonçalo Guedes, Pizzi, Franco Cervi, Rafa Silva

NAPOLİ

Napoli'nin UEFA'ya ilettiği 24 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Rafael Cabral, Luigi Sepe, Pepe Reina

Defans: Elseid Hysaj, Ivan Strinic, Christian Maggio, Nikola Maksimovic, Vlad Chiricheş, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam, Raul Albiol

Orta saha: Emanuele Giaccherini, Allan, Jorginho, Marek Hamsik, Piotr Zielinski, Marko Rog, Amadou Diawara

Forvet: Jose Callejon, Dries Mertens, Manolo Gabbialdini, Lorenzo Insigne, Roberto Insigne, Arkadiusz Milik

DİNAMO KİEV

Dinamo Kiev'in UEFA'ya ilettiği 25 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Olexandr Shovkovskiy, Olexandr Rybka, Maxym Koval, Artur Rudko

Defans: Danilo Silva, Antunes, Mykola Morozyuk, Zurab Ochigava, Domagoj Vida, Yevhen Makarenko, Yevhen Selin, Yevhen Khacheridi

Orta saha: Serhiy Sydorchuk, Serhiy Rybalka, Nikita Korzun, Denys Garmash, Oleh Gusev, Derlis Gonzalez, Vitaliy Buyalskiy, Valeriy Fedorchuk, Artem Gromov, Serhiy Myakushko

Forvet: Olexandr Gladkiy, Andriy Yarmolenko, Junior Moraes

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçları 13 Eylül'de TSİ 21.45'te Benfica-Beşiktaş ve Dinamo Kiev-Napoli arasında oynanacak.

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