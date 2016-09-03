Beşiktaş'ın rakipleri kadrolarını açıkladı

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın rakipleri Benfica, Napoli ve Dinamo Kiev'in kadroları belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın rakipleri Benfica, Napoli ve Dinamo Kiev, kadrolarını UEFA'ya bildirdi.
Siyah-beyazlılar, B Grubu'nda Portekiz'den Benfica, İtalyan ekibi Napoli ve Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele edecek.
BENFİCA
Benfica'nın UEFA'ya ilettiği 24 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Ederson, Julio Cesar, Paulo Lopes
Defans: Lisandro Lopez, Alejandro Grimaldo, Luisao, Victor Lindelöf, Eliseu, Jardel, Andre Almeida, Nelson Semedo
Orta saha: Ljubomir Fejsa, Andreas Samaris, Andre Horta, Eduardo Salvio, Guillermo Celis
Forvet: Raul Jimenez, Jonas, Kostas Mitroglou, Andre Carillo, Gonçalo Guedes, Pizzi, Franco Cervi, Rafa Silva
NAPOLİ
Napoli'nin UEFA'ya ilettiği 24 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Rafael Cabral, Luigi Sepe, Pepe Reina
Defans: Elseid Hysaj, Ivan Strinic, Christian Maggio, Nikola Maksimovic, Vlad Chiricheş, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam, Raul Albiol
Orta saha: Emanuele Giaccherini, Allan, Jorginho, Marek Hamsik, Piotr Zielinski, Marko Rog, Amadou Diawara
Forvet: Jose Callejon, Dries Mertens, Manolo Gabbialdini, Lorenzo Insigne, Roberto Insigne, Arkadiusz Milik
DİNAMO KİEV
Dinamo Kiev'in UEFA'ya ilettiği 25 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Olexandr Shovkovskiy, Olexandr Rybka, Maxym Koval, Artur Rudko
Defans: Danilo Silva, Antunes, Mykola Morozyuk, Zurab Ochigava, Domagoj Vida, Yevhen Makarenko, Yevhen Selin, Yevhen Khacheridi
Orta saha: Serhiy Sydorchuk, Serhiy Rybalka, Nikita Korzun, Denys Garmash, Oleh Gusev, Derlis Gonzalez, Vitaliy Buyalskiy, Valeriy Fedorchuk, Artem Gromov, Serhiy Myakushko
Forvet: Olexandr Gladkiy, Andriy Yarmolenko, Junior Moraes
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçları 13 Eylül'de TSİ 21.45'te Benfica-Beşiktaş ve Dinamo Kiev-Napoli arasında oynanacak.