ARKADAŞINA GÖNDER Futbol Federasyonu: "Acımız büyük!"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Federasyonu: "Acımız büyük!"

  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 17:16
Futbol Federasyonu: "Acımız büyük!"
Futbol Federasyonu: Acımız büyük!

Türkiye Federasyonu (TFF), , Van ve 'deki terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyon'dan yapılan açıklama şöyle;

", Van ve 'de terör örgütünün hain saldırılar sonucu çok sayıda askerimiz şehit olurken, çok sayda askerimizin de yaralandığını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkiye Federasyonu olarak hain terör saldırılarını şiddetle kınarken, saldırıda hayatını kaybeden şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan yakınları, sevenleri ve milletimize sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.