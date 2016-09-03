Futbol Federasyonu: "Acımız büyük!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hakkari, Van ve Mardin'deki terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyon'dan yapılan açıklama şöyle;

"Hakkari, Van ve Mardin'de terör örgütünün hain saldırılar sonucu çok sayıda askerimiz şehit olurken, çok sayda askerimizin de yaralandığını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak hain terör saldırılarını şiddetle kınarken, saldırıda hayatını kaybeden şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan yakınları, sevenleri ve milletimize sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."