Osmanlıspor'un rakipleri kadrolarını açıkladı

Osmanlıspor'un Avrupa Ligi L Grubu'nda mücadele edeceği Steaua Bükreş, Villarreal ve Zürih, kadrolarını UEFA'ya bildirdi.

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda mücadele edecek Osmanlıspor'un rakipleri Steaua Bükreş, Villarreal ve Zürih'in kadroları belli oldu.

Osmanlıspor, L Grubu'nda Romanya'nın Steaua Bükreş, İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Villarreal ve İsviçre 2. Futbol Ligi ekibi Zürih ile mücadele edecek.

STEAUA BÜKREŞ

Steaua Bükreş'in UEFA'ya ilettiği 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Florin Nita, Eduard Stancioiu

Defans: Bogdan Mitrea, Gabriel Tamaş, Alin Toşca, Marko Momcilovic, Antonio Jakolis, Wilfried Abro Moke, Ovidiu Popescu

Orta saha: Mihai Pintilii, Lucian Filip, Muniru Sulley, Robert Valceanu, Adnan Aganovic, Vlad Achim, Dan Popescu, Fernando Boldrin, William Amorim, Gabriel Enache, Alexandru Bourceanu

Forvet: Alexandru Tudorie, Florin Tanase, Bojan Golubovic, Adrian Popa

VİLLARREAL

Villarreal'in UEFA'ya ilettiği 25 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Sergio Asenjo, Andres Fernandez, Mariano Barbosa

Defans: Mario Gaspar, Jose Angel, Mateo Musacchio, Victor Ruiz, Jaume Costa, Alvaro, Antonio Rukavina, Daniele Bonera

Orta saha: Alfred N'Diaye, Denis Cheryshev, Jonathan dos Santos, Manu Trigueros, Samuel Castillejo, Roberto Soriano, Bruno Soriano, Pablo Larrea, Leonardo Suarez

Forvet: Roberto Soldado, Pato, Cedric Bakambu, Nicola Sansone, Rafael Borre

ZÜRİH

Zürih'in UEFA'ya ilettiği 24 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Andris Vanins, Yanick Brecher, Anthony Favre

Defans: Armin Alesevic, Alain Nef, Umaru Bangura, Ivan Kecojevic, Cedric Brunner, Kay Voser

Orta saha: Adrian Winter, Antonio Marchesano, Davide Chiumiento, Oliver Buff, Mike Kleiber, Burim Kukeli, Artem Simonyan, Marco Schönbachler, Sangone Sarr, Roberto Rodriguez, Gilles Yapi

Forvet: Moussa Kone, Armando Sadiku, Dzengis Cavusevic, Kilian Pagliuca

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda ilk maçlar 15 Eylül'de TSİ 22.05'te Osmanlıspor-Steaua Bükreş ve Villarreal-Zürih arasında oynanacak.