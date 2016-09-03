Osmanlıspor'un rakipleri kadrolarını açıkladı

Osmanlıspor'un Avrupa Ligi L Grubu'nda mücadele edeceği Steaua Bükreş, Villarreal ve Zürih, kadrolarını UEFA'ya bildirdi.
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda mücadele edecek Osmanlıspor'un rakipleri Steaua Bükreş, Villarreal ve Zürih'in kadroları belli oldu.
Osmanlıspor, L Grubu'nda Romanya'nın Steaua Bükreş, İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Villarreal ve İsviçre 2. Futbol Ligi ekibi Zürih ile mücadele edecek.
STEAUA BÜKREŞ
Steaua Bükreş'in UEFA'ya ilettiği 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Florin Nita, Eduard Stancioiu
Defans: Bogdan Mitrea, Gabriel Tamaş, Alin Toşca, Marko Momcilovic, Antonio Jakolis, Wilfried Abro Moke, Ovidiu Popescu
Orta saha: Mihai Pintilii, Lucian Filip, Muniru Sulley, Robert Valceanu, Adnan Aganovic, Vlad Achim, Dan Popescu, Fernando Boldrin, William Amorim, Gabriel Enache, Alexandru Bourceanu
Forvet: Alexandru Tudorie, Florin Tanase, Bojan Golubovic, Adrian Popa
VİLLARREAL
Villarreal'in UEFA'ya ilettiği 25 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Sergio Asenjo, Andres Fernandez, Mariano Barbosa
Defans: Mario Gaspar, Jose Angel, Mateo Musacchio, Victor Ruiz, Jaume Costa, Alvaro, Antonio Rukavina, Daniele Bonera
Orta saha: Alfred N'Diaye, Denis Cheryshev, Jonathan dos Santos, Manu Trigueros, Samuel Castillejo, Roberto Soriano, Bruno Soriano, Pablo Larrea, Leonardo Suarez
Forvet: Roberto Soldado, Pato, Cedric Bakambu, Nicola Sansone, Rafael Borre
ZÜRİH
Zürih'in UEFA'ya ilettiği 24 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Andris Vanins, Yanick Brecher, Anthony Favre
Defans: Armin Alesevic, Alain Nef, Umaru Bangura, Ivan Kecojevic, Cedric Brunner, Kay Voser
Orta saha: Adrian Winter, Antonio Marchesano, Davide Chiumiento, Oliver Buff, Mike Kleiber, Burim Kukeli, Artem Simonyan, Marco Schönbachler, Sangone Sarr, Roberto Rodriguez, Gilles Yapi
Forvet: Moussa Kone, Armando Sadiku, Dzengis Cavusevic, Kilian Pagliuca
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda ilk maçlar 15 Eylül'de TSİ 22.05'te Osmanlıspor-Steaua Bükreş ve Villarreal-Zürih arasında oynanacak.