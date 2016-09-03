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'nun 'ye transferi direkten dönmüş

  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 10:48 Güncelleme Tarihi: 3.9.2016 11:00
Rodriguinho'nun Fenerbahçe'ye transferi direkten dönmüş
Rodriguinho'nun Fenerbahçe'ye transferi direkten dönmüş

Corinthians forması giyen orta saha oyuncusu 'nun 'ye transferinin son anda yattığı ortaya çıktı.

Brezilya'nın önde gelen spor portallarından Globo Esporte, ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

Buna göre Sarı-Lacivertliler, Corinthians forması giyen orta saha oyuncusu için teklifte bulundu.

28 yaşındaki futbolcu ile anlaşan , Corinthians ile de orta yolu buldu.

Ancak takımın bir başka orta saha oyuncusu olan Elias son anda Sporting'e gitme kararı alınca, Brezilya ekibi Rodriguinho'yu satmaktan vazgeçti. (Fanatik)

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