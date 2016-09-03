Rodriguinho'nun Fenerbahçe'ye transferi direkten dönmüş

Corinthians forması giyen orta saha oyuncusu Rodriguinho'nun Fenerbahçe'ye transferinin son anda yattığı ortaya çıktı.

Brezilya'nın önde gelen spor portallarından Globo Esporte, Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

Buna göre Sarı-Lacivertliler, Corinthians forması giyen orta saha oyuncusu Rodriguinho için teklifte bulundu.

28 yaşındaki futbolcu ile anlaşan Fenerbahçe, Corinthians ile de orta yolu buldu.

Ancak takımın bir başka orta saha oyuncusu olan Elias son anda Sporting'e gitme kararı alınca, Brezilya ekibi Rodriguinho'yu satmaktan vazgeçti. (Fanatik)