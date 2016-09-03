TFF'de ikisi hakem 5 ihraç daha!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 klasman temsilcisi, 1 gözlemci ve 2 hakemin federasyonla ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kanun hükmünde kararname) kapsamında kurumlarından çıkarılan klasman temsilcileri Kubilay Akgün ve Nezih Abanoz, bölgesel gözlemci Aziz Batmaz, bölgesel hakem Arif Köroğlu ve il hakemi Aydın Yarar'ın, federasyonla ilişiği kesilmiştir." denildi.

TFF 94 KİŞİNİN İLİŞİĞİNİ KESTİ!