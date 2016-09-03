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'dan Hüseyin Göçek'e görev

  • AA
  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 20:58 Güncelleme Tarihi: 3.9.2016 21:25
UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

, kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek'i Kupası elemelerinde görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hakem Hüseyin Göçek'in, G Grubu'nda 5 Eylül Pazartesi günü oynanacak Arnavutluk-Makedonya karşılaşmasında düdük çalacağı belirtildi.

Shkoder şehrindeki Loro Borçi Stadı'ndaki maçta Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz'ın yapacakları, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Halis Özkahya olacağı aktarıldı.

Öte yandan, gözlemcisi Murat Ilgaz'ın ise Kupası elemelerinde yarın yapılacak Malta-İskoçya karşılaşmasında görev alacağı duyuruldu.

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