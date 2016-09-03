UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek'i Dünya Kupası elemelerinde görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hakem Hüseyin Göçek'in, G Grubu'nda 5 Eylül Pazartesi günü oynanacak Arnavutluk-Makedonya karşılaşmasında düdük çalacağı belirtildi.
Shkoder şehrindeki Loro Borçi Stadı'ndaki maçta Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz'ın yapacakları, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Halis Özkahya olacağı aktarıldı.
Öte yandan, UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz'ın ise Dünya Kupası elemelerinde yarın yapılacak Malta-İskoçya karşılaşmasında görev alacağı duyuruldu.