Almanya’da zirve Mesut'un

Schweinsteiger'in emekliliği ve Podolski'nin de Şubat'ta veda edeceğinin netleşmesi Mesut Özil'i aktif Alman milli oyuncuların en tecrübelisi yaptı

Almanya ile Türkiye arasında her zaman gurbetçi yıldızlar üzerinden bir çekişme yaşanır. Zaman zaman yaptığı tercihten pişman olanlar çıkar ama Mesut Özil'in bu konuda istisna olduğu kesin... Almanlar için ter dökmeyi tercih eden Mesut Özil, öylesine büyük bir başarı yakaladı ki Türk kökenli bir oyuncu olarak Almanya Milli Takımı formasını giyen aktif oyuncular arasında zirveye çıktı.



MESUT'U MÜLLER İZLİYOR

Schweinsteiger'in yanı sıra Galatasaraylı Lukas Podolski'nin de emeklilik kararını açıklamasıyla Mesut, 80 kez A milli olmasıyla en tecrübeli Alman yıldız konumuna yükseldi. 27 yaşındaki Mesut'u 78 kez oynayan 26 yaşındaki Thomas Müller izliyor.



28'İNDE ZİRVEDE

İsim Yaş Milli Sayısı

MESUT ÖZİL 27 80

Thomas Müller 26 78

Manuel Neuer 30 71

Toni Kroos 26 71

Mario Gomez 31 68