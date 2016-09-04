Almanya’da zirve Mesut'un

Schweinsteiger'in emekliliği ve Podolski'nin de Şubat'ta veda edeceğinin netleşmesi Mesut Özil'i aktif Alman milli oyuncuların en tecrübelisi yaptı
Almanya ile Türkiye arasında her zaman gurbetçi yıldızlar üzerinden bir çekişme yaşanır. Zaman zaman yaptığı tercihten pişman olanlar çıkar ama Mesut Özil'in bu konuda istisna olduğu kesin... Almanlar için ter dökmeyi tercih eden Mesut Özil, öylesine büyük bir başarı yakaladı ki Türk kökenli bir oyuncu olarak Almanya Milli Takımı formasını giyen aktif oyuncular arasında zirveye çıktı.
MESUT'U MÜLLER İZLİYOR
Schweinsteiger'in yanı sıra Galatasaraylı Lukas Podolski'nin de emeklilik kararını açıklamasıyla Mesut, 80 kez A milli olmasıyla en tecrübeli Alman yıldız konumuna yükseldi. 27 yaşındaki Mesut'u 78 kez oynayan 26 yaşındaki Thomas Müller izliyor.
28'İNDE ZİRVEDE
İsim Yaş Milli Sayısı
MESUT ÖZİL 27 80
Thomas Müller 26 78
Manuel Neuer 30 71
Toni Kroos 26 71
Mario Gomez 31 68