Bursaspor'da Sivok sevinci

Bursaspor’da sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çek oyuncu Tomas Sivok’un ligin 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçına yetiştirilebileceği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Adanaspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden yeşil-beyazlılar, 2. hafta mücadelesinde ise sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0'lık skorla boyun eğmişti. İki karşılaşmada da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Çek defans oyuncusu Tomas Sivok'un ligin 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

"FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Sivok'un fiziksel olarak eksiği olduğunu ifade eden Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Sivok Fenerbahçe maçına yetişebilir. Ona salı günü Al-Ittihad ile oynayacağımız hazırlık maçında daha çok şans vereceğim. Fizik olarak antrenman eksiği var ancak çok çalışıyor. Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

DENİZ YILMAZ, FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK

Sakatlığı süren isimlerden golcü oyuncu Deniz Yılmaz ise ağrılarının zaman zaman arttığını, oynamak için sabırsızlandığı ancak Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin zor olduğunu kaydetti.