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Kjaer'den 3'lü savunma yorumu!

Kjaer'den 3'lü savunma yorumu!
Kjaer'den 3'lü savunma yorumu!

li Simon Kjaer, 'da 3'lü savunma hakkında konuştu.

'nin lı stoperi Simon Kjaer, milli takım kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başarılı oyuncu, "Elemelere iyi başlamak çok önemli. Taraftarımızın desteği ile ilk maçımızı kazanmamız gerekiyor." dedi. Kjaer, 'nın da üçlü savunma oynaması hakkında ise, "Bence üçlü savunma gayet işe yarıyor. Türkiye'de de üçlü savunma oynamaya başladık ama daha sonra Advocaat'la beraber dörtlü savunmaya döndük." şeklinde konuştu.

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