Terim'le bir galibiyete daha...

Türkiye Futbol Direktörü Terim, Hırvatistan ile yarın oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçta ay-yıldızlı ekibin başında 128. kez sahaya çıkacak. Milliler, Terim yönetiminde yaptığı 127 maçta, biri hükmen olmak üzere 66 galibiyet aldı, 31 kez yenildi, 191 gol atıp, kalesinde 132 gol gördü.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki ilk maçta yarın Zagreb'de Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 128. müsabakasına çıkacak.
A Milli Takım'da teknik direktörlüğün yanı sıra yeni dönemde Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla görev yapan Terim, ay-yıldızlı ekipte, bir maçlık ilk deneyimi hariç, üçüncü kez görev yapıyor.
Milliler, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 127 maçta biri hükmen olmak üzere 66 galibiyet aldı.
Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 65'i özel, 62'si resmi maçlarda 30 kez berabere kaldı, 31 kez de mağlup oldu.
Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 191 gol atan milliler, kalesinde ise 132 gol gördü.HIRVATİSTAN'LA GEÇMİŞİMİZ NASIL? HATIRLAYALIM...
ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNDEKİ MAÇLAR
Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim'in üçüncü döneminde oynadığı 35 maçın biri hükmen olmak üzere 23'ünü kazandı, 8'ini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı.
Milliler, 17'si resmi, 18'i özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 55 gol atıp, 31 gol yedi.
Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 6 maçta gol yollarında suskun kalırken, 15 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.TÜRKİYE 542. RANDEVUDA
Türkiye'nin, Terim'in üçüncü döneminde yaptığı maçların sonuçları şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|06.09.2013
|Kayseri
|Dünya Kupası Elemeleri
|Andorra
|5 - 0
|10.09.2013
|Bükreş
|Dünya Kupası Elemeleri
|Romanya
|2 - 0
|11.10.2013
|Tallinn
|Dünya Kupası Elemeleri
|Estonya
|2 - 0
|15.10.2013
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Hollanda
|0 - 2
|15.11.2013
|Adana
|Özel
|Kuzey İrlanda
|1 - 0
|19.11.2013
|Mersin
|Özel
|Belarus
|2 - 1
|05.03.2014
|Ankara
|Özel
|İsveç
|2 - 1
|25.05.2014
|Dublin
|Özel
|İrlanda
|2 - 1
|29.05.2014
|Washington
|Özel
|Honduras
|2 - 0
|01.06.2014
|New Jersey
|Özel
|ABD
|1 - 2
|03.09.2014
|Odense
|Özel
|Danimarka
|2 - 1
|09.09.2014
|Reykjavik
|Avrupa Şam. Elemeleri
|İzlanda
|0 - 3
|10.10.2014
|İstanbul
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Çek Cumhuriyeti
|1 - 2
|13.10.2014
|Riga
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Letonya
|1 - 1
|12.11.2014
|İstanbul
|Özel
|Brezilya
|0 - 4
|16.11.2014
|İstanbul
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Kazakistan
|3 - 1
|28.03.2015
|Amsterdam
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Hollanda
|1 - 1
|31.03.2015
|Lüksemburg
|Özel
|Lüksemburg
|2 - 1
|08.06.2015
|İstanbul
|Özel
|Bulgaristan
|4 - 0
|12.06.2015
|Almatı
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Kazakistan
|1 - 0
|03.09.2015
|Konya
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Letonya
|1 - 1
|06.09.2015
|Konya
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Hollanda
|3 - 0
|10.10.2015
|Prag
|Avrupa Şam. Elemeleri
|Çek Cumhuriyeti
|2 - 0
|13.10.2015
|Konya
|Avrupa Şam. Elemeleri
|İzlanda
|1 - 0
|13.11.2015
|Doha
|Özel
|Katar
|2 - 1
|17.11.2015
|İstanbul
|Özel
|Yunanistan
|3 - 0 (Hükmen)
|24.03.2016
|Antalya
|Özel
|İsveç
|2 - 1
|29.03.2016
|Viyana
|Özel
|Avusturya
|2 - 1
|22.05.2016
|Manchester
|Özel
|İngiltere
|1 - 2
|29.05.2016
|Antalya
|Özel
|Karadağ
|1 - 0
|05.06.2016
|Ljubljana
|Özel
|Slovenya
|1 - 0
|12.06.2016
|Paris
|Avrupa Şam. Finalleri
|Hırvatistan
|0 - 1
|17.06.2016
|Nice
|Avrupa Şam. Finalleri
|İspanya
|0 - 3
|21.06.2016
|Lens
|Avrupa Şam. Finalleri
|Çek Cumhuriyeti
|2 - 0
|31.08.2016
|Antalya
|Özel
|Rusya
|0 - 0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.