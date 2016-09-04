Türkiye 542. randevuda

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında 542. kez sahaya çıkacak. Milliler, 93 yıllık tarihinde yaptığı 541 maçta, biri hükmen olmak üzere 204 galibiyet aldı, 213 kez rakiplerine yenildi.

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın Zagreb'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçıyla 542. karşılaşmasına çıkacak.

Türk Milli Takımı, 93 yıllık tarihinde 283'ü resmi, 258'i özel olmak üzere geride kalan 541 maçta, biri hükmen olmak üzere 204 galibiyet aldı, 124 kez berabere kaldı, 213 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 231'i deplasmanda, 231'i evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 710 gol attı, kalesinde 787 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne dek 86 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 541 karşılaşmanın 463'ünü Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya kıtası temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, 93 yıllık tarihinde geride kalan 541 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.