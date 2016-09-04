Vural ve Toraman, Arsenalli minikleri çalıştırdı

Arsenal'in Türkiye'deki altyapı çalışmalarında Teknik Direktör Yılmaz Vural ve eski futbolcu İbrahim Toraman küçük çocuklara antrenörlük yaptı.

Arsenal Soccer School, Türkiye'deki alt yapıda gelişmeye devam ediyor. Ümraniye Futbol Park Tesisleri'de altyapı çalışmalarını sürdüren ve küçük yaşta çocuklara eğitim veren deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural ve eski futbolcu İbrahim Toraman tecrübelerini çocuklara aktardı.

Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbol başlama yaşı 3-4 yaşlarını indiğini belirterek, "6 yaş çok ideal bir yaş. Burada yapılan eğitimlerde çocuklarımıza İngilizce komutlar vererek eğitim yapılıyor. Burada eğitim olan çocuklar yıl sonunda Arsenal'de toplanacak ve beğenilen çocuklar Arsenal akademisinde kalacaklar. Çocuklarımızın önü açılacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında hocaların değişmeye başladığını belirten tecrübeli teknik adam, "Gönül istiyor ki bütün hocalarımız sezona başladığı gibi bitirsin. Bizde olanak çıkarsa mesleğimizi icra edeceğiz" diye konuşmalarını tamamladı.

İngilizce komutlarla eğitim alan küçük çocuklar, daha sonra İbrahim Toraman'ın yönetimi altında şut çalışması yaptı.