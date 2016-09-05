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'da 3 oyuncu ile yollar ayrıldı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 20:52
Alanyaspor'da 3 oyuncu ile yollar ayrıldı
Alanyaspor'da 3 oyuncu ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Aytemiz , üç yabancı oyuncusuyla yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz 'da, Latifu, Sernas ve Kaplienko'nun sözleşmesi feshedildi.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcular Akeem Latifu, Darvydas Sernas ve Oleksandr Kaplienko'nun sözleşmelerinin, karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.

Sernas, 2015-2016 sezonunun devre arasında, Kaplienko ve Latifu ise 2016-2017 sezonu öncesi transfer döneminde takıma dahil edilmişti.

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