Beşiktaş'tan Aras Özbiliz açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.

Milli takımlarda bulunan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Atiba, Tosic ve Quaresma antrenmana katılmazken, sakatlığı düzelen Oğuzhan Özyakup çalışmalara başladı. Dün akşam oynanan Danimarka - Ermenistan milli maçında sakatlanan Aras Özbiliz'in, bugün çekilen MR'ında sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Takım toplantısı ile başlayan antrenman, ısınma oyunları ve istasyon çalışmaları ile devam etti. Tek pasa dayalı çalışmaların ardından çift kale maç ile antrenman tamamlandı.

Siyah-beyazlılar Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.