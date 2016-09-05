Ersun Yanal'ın istediği oldu

Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, bordo mavili kulüple sözleşme imzalarken dile getirdiği 23-24 oyuncuyla çalışma isteği karşılık buldu.

Trabzonspor'da sona eren transfer sezonunun ardından 4 kaleciyle birlikte takımda 25 oyuncu kaldı. Oyuncularla daha yakın olmak için sayıyı azaltmak isteyen Yanal'ın, devre arasında da sayının yükseltilmemesi için yönetimle şimdiden görüştüğü ve yapılacak transferlerin takımın içerisindeki oyuncu sayısının azalmasıyla mümkün olacağını belirttiği öğrenildi.



ÇUBUKÇU: "BİRAZ SABIRLA, ÖZLENEN TRABZONSPOR'U HERKES İZLEYECEK"?



Bu arada, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, iyi bir takımın temelini attıklarını belirterek, zamanla ve sabırla özlenen Trabzonspor'u izlettireceklerine inandığını söyledi.



Asbaşkan Ahmet Çubukçu, camiadan sabır ve destek istedi. Çubukçu, "İyi bir takımın temelini attık. Aramıza yeni katılan oyuncular var. Her geçen gün kalitelerini ortaya koyarak transferde doğru işler yaptığımızı göstereceklerine inanıyorum. Zamanla camiamızın beklentilerini karşılayacağız. Futbolcularımıza güveniyoruz" dedi.



"SABIR VE DESTEK İSTİYORUZ"



Takımda taşların yerine oturduğunda özlenen Trabzonspor'u izlettireceklerine inandığını ifade eden Çubukçu, "Zamanla takımımızın çok iyi işlere imza atacağını ve camiamızı mutlu edeceğini düşünüyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Henüz yeni bir takımız. Şu anda sabır ve desteğe ihtiyacımız var. Bunun için camiamızdan gerekli süreyi istiyoruz. Taşlar yerine oturduğunda herkes özlenen Trabzonspor'u izleyecek" diye konuştu.





BAYRAMA KADAR HEDEF 30 BİN FORMA SATIŞI



Trabzonspor'da taraftarlar yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösteriyor. Satışa geç çıkmasına rağmen büyük rağbet gören yeni sezon formalarının şuana kadar 18 bin dolayında satıldığı, bayrama kadar ise yaklaşık 30 bin civarında forma satışı hedeflendiği belirtildi. Bu sezon forma satışlarında kulüp tarihinin rekorunu kırmayı hedefleyen bordo mavili yönetim, bu konuda taraftarlardan destek bekliyor.