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Fatih Terim'den Turan açıklaması!

  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 02:05
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Hırvat gazetecinin, " Turan neden kadroda yok?" sorusuna, "Benim kadro tercihim bu sefer buydu" yanıtını veren Terim, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Levent 'nun kadroya alınmayan Hakan Balta ve Selçuk İnan'ın üzülmediğini belirtmesi hakkında ise, "Levent Nazifoğlu kötü niyetle bir şey söylememiştir. Döndüğümüzde bakarız" diye konuştu.

SEYİRCİSİZ OLMASI AVANTAJ

"Maçın seyircisiz olması önemli, ama Hırvatistan'ın gücünü, kalitesini bir daha, bir daha anlatmaya gerek yok. Gönül isterdi ki, hafif bir takımla başlayalım. .Taktiksel olarak hazırız. Psikolojik ve mental açıdan da hazır olduğumuza kimsenin şüphesi olmasın. Tek çekincem fiziksel. 2 problemimiz var. Fizik olarak sezon başını iyi geçirmeyen oyuncular var. Hayatım boyunca oyuncularıma ilk söylediğim şey, korkmadan oynamaktır her yerde. Mağlubiyetten korkmayacağız" dedi.

TEK ENDİŞEM FİZİKSEL GÜÇ

"Geçen grupta 5. maçtan sonra başladık. Demek ki ümidimiz bitmediği sürece sonuna kadar gidebiliriz. Hırvatistan bu grubun en önemli takımlarından bir tanesi, hatta en öndeki takım Hırvatistan. Gerçekleri söylemeliyiz rakibimiz hakkında."

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