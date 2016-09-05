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'nin Zorya deplasmanı bilet fiyatları

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 21:54
Fenerbahçe'nin Zorya deplasmanı bilet fiyatları
Fenerbahçe'nin Zorya deplasmanı bilet fiyatları

Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Zorya Luhansk- maçının bilet fiyatı beli oldu

'nin Zorya Luhansk ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının bilet fiyatı belli oldu.

15 Eylül 2016 tarihinde Zorya Luhansk- arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk hafta maçının biletleri satışa çıktı. Türkiye'den maçı izlemeye gidecek taraftarlar Fenerbahçe'nin kulüp merkezimizde bulunan kombine satış bölümünden pasaport fotokopisi ve seyahat bilgilerini ibraz ederek bilet alabilecek.

Bilet fiyatı ise 5 Euro olarak açıklandı.

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