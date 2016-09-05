Fenerbahçe'nin Zorya deplasmanı bilet fiyatları

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Zorya Luhansk-Fenerbahçe maçının bilet fiyatı beli oldu
Fenerbahçe'nin Zorya Luhansk ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının bilet fiyatı belli oldu.
15 Eylül 2016 tarihinde Zorya Luhansk-Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk hafta maçının biletleri satışa çıktı. Türkiye'den maçı izlemeye gidecek taraftarlar Fenerbahçe'nin kulüp merkezimizde bulunan kombine satış bölümünden pasaport fotokopisi ve seyahat bilgilerini ibraz ederek bilet alabilecek.
Bilet fiyatı ise 5 Euro olarak açıklandı.