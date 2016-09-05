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'da Sigthorsson ameliyat oldu

  • AA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 23:14 Güncelleme Tarihi: 5.9.2016 23:17
Galatasaray'da Sigthorsson ameliyat oldu
Galatasaray'da Sigthorsson ameliyat oldu

'ın lı forveti Kolbeinn Sigthorsson, milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edildi.

Milli takımda sakatlık yaşayan ve sol diz iç menisküsünde yırtık tespit edilen lı futbolcu, 'da operasyon geçirdi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İzlanda Milli Takımı kampında sol dizinde yaşadığı problem nedeniyle İstanbul'a dönen Kolbeinn Sigthorsson'un, sol diz iç menisküsünde yırtık tespit edildiği aktarıldı.

Sigthorsson'un, Liv Hospital'da Doç. Dr. Uğur Haklar ve kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

İzlandalı futbolcunun operasyonunun başarılı geçtiği ve yarın taburcu edileceği, yeniden çalışmalara başlamasının 1 ayı bulabileceği kaydedildi.

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