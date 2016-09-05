A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. Peki Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında bu akşam deplasmanda Hırvatistan'a konuk olacak.

Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak ve Hırvatistan'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maçı Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Pawel Sokolnicki yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Pawel Raczkowski olacak. Hırvatistan - Türkiye maçı TV 8'den canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan'ı deplasmanda yenerek, grup maçlarına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

I Grubu'nda Türkiye ve Hırvatistan'ın yanı sıra Kosova, Finlandiya, İzlanda ve Ukrayna bulunuyor.

Grupta bu akşam aynı saatte Ukrayna-İzlanda, Finlandiya-Kosova maçları da oynanacak.

SEYİRCİSİZ MAÇ

Hırvatistan ile Türkiye arasında oynanacak maçta seyirci olmayacak.

FIFA, taraftarlarının mart ayında İsrail ve Macaristan ile yapılan hazırlık maçlarındaki ırkçı tezahüratları nedeniyle Hırvatistan Milli Takımı'na iki maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Hırvatistan'ın, Türkiye'nin yanı sıra evinde 12 Kasım'da İzlanda'yı ağırlayacağı maçı da seyircisiz oynanacak.

TÜRKİYE, İYİ BAŞLAMAK İSTİYOR

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında veda ettiği 2016 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2016) ardından, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne iyi başlamak istiyor.

EURO 2016'ya kadar oynadığı son 16 maçta yalnızca 1 yenilgi alan Türkiye, gruptaki ilk iki maçında Hırvatistan ve İspanya'ya mağlup olmuştu. Ay-yıldızlı ekip yalnızca son maçında Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenmiş, ancak bu galibiyet gruptan çıkmaya yetmemişti.

FIFA'nın ülkeler sıralamasında Türkiye 19, Hırvatistan ise 15. basamakta yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Hırvatistan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Harun Tekin (Bursaspor), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Defans: Ahmet Oğuz, Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Kaan Ayhan (Schalke 04), Serdar Aziz (Galatasaray)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dartmund), Mehmet Topal, Ozan Tufan, Volkan Şen (Fenerbahçe), Tolga Ciğerci (Galatasaray), Olcay Şahan (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Gökhan Töre (West Ham United)

Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Yunus Mallı (Mainz 05)

HIRVATİSTAN, SON 16 TURUNDA ELENDİ

Hırvatistan Milli Futbol Takımı, EURO 2016'da grubunu 2 galibiyet, 1 beraberlikle, İspanya ile Türkiye'nin önünde lider tamamlamıştı.

Hırvatlar gruptaki ilk maçında Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. İkinci maçında Çek Cumhuriyeti ile 2-2 berabere kalan Hırvatistan, son karşılaşmasında ise İspanya'yı 2-1'le geçerek grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Portekiz ile eşleşen Hırvatistan, normal süresi golsüz tamamlanan maçın uzatma dakikalarında Ricardo Quaresma'nın attığı golle turnuvaya veda etti.

HIRVATİSTAN'IN ADAY KADROSU

Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Ivan Vargic (Lazio)

Savunma: Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Domagoj Vida (Dinamo Kijev), Dejan Lovren (Liverpool), Ivan Strinic (Napoli), Josip Pivaric (Dinamo Zagreb), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Ivan Perisic (Inter), Milan Badelj (Fiorentina), Mateo Kovacic (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Dinamo Zagreb), Ante Coric (Dinamo Zagreb)

Forvet: Marko Pjaca (Juventus), Duje Cop (Sporting Gijon), Mario Mandzukic (Juventus), Nikola Kalinic (Fiorentina), Andrej Kramaric (Hoffenheim)