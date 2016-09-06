Direkler arası gösteri!

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Rakibimizin direkten dönen 4 topu yürekleri ağızlara getirirken sahadan puanla ayrılmayı başardık.

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaştı.

Milliler, Hırvatistan'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maç 1-1 beraberlikle bitti. Hırvatistan'ın maçın ilk yarısında 4 topu direkten döndü.

Hırvatistan'ın golü 44 dakikada Rakitic'in penaltısı ile gelirken Milliler bu gole 45+3'te Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş frikiği ile karşılık verdi.

Alınan beraberlik ile Ay Yıldızlı ekibimiz grup maçlarına 1 puanla başladı.

GRUPLARDA SÜRPRİZ SONUÇLAR

İLK YARI

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında Türkiye, deplasmanda Hırvatistan karşısında ilk yarıyı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

Türkiye deplasmanda oynadığı maça Emre ve Okay ile iki pozisyon bularak başladı. Ancak 9'uncu dakikadan sonra oyunun kontrolü Hırvatistan'a geçti. Hırvatistan'ın ilk yarıda 4 şutunda top direğe çarptı. Milli Takım, son bölümde yeniden dengeyi yakaladığı ilk yarıda, 44. dakikada penaltıdan yediği golle geriye düştü. Ay-yıldızlı ekip, uzatma dakikalarında Hakan Çalhanoğlu'nun frikikten attığı golle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Hırvatistan Milli Takımı, ilk yarıda kanatlardan çok etkili geldi. Oyunun kontrolünü elinde tutan ve önemli pozisyonlar yakalayan Hırvatistan, golü penaltıdan buldu. Ev sahibi takım 44. dakikada Rakitic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Hırvatlar, Hakan Çalhanoğlu'nun frikik golüne engel olamadı.

KOSOVA'DAN TARİHİ BAŞLANGIÇ!

İKİNCİ YARI

İkinci yarıda, hücumda Hakan Çalhanoğlu'nun uzun pasları ve Emre Mor'un hızlı çıkışlarıyla etkili olmaya çalışan Türkiye, net bir fırsat yakalayamadı. Özellikle son bölümdeki Hırvatistan ataklarında oluşan tehlikeleri savuşturan milliler, zorlu deplasmandan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Mücadelenin ikinci yarısında da Hırvatistan topun kontrolünü elinde tuttu. Mandzukic ve Pjaca ile gol için yakaladığı fırsatları kullanamayan Hırvatistan, son dakikalarda ataklarını sıklaştırdıysa da, uzatma bölümü 6 dakika olan ikinci yarıda aradığı golü bulamadı.

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇINDAN KARELER

Hakan Çalhanoğlu'dan Hırvatistan'a frikik golü

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Emre Mor sağ kanatta topla buluştu ve süratle ceza sahasına doğru hareketlendi. Modric'i geçen Emre, kaleyi cepheden gördüğü anda sol ayağıyla ceza sahasına girmeden şutunu attı. Top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

6. dakikada A Milli Takım sağ kanattan korner kazandı. Emre Mor ile Şener Özbayraklı korneri paslaşarak kullandı. Şener ceza sahası içine ortasını gönderdi. İyi yükselen Okay Yokuşlu penaltı noktası üzerinde kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

10. dakikada Hırvatistan gole çok yaklaştı. Vrsaljko'nun sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte Mandzukic topa vurdu, kaleci Volkan'ın dokunduğu meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Boş pozisyonda topu önünde bulan Pjaca'nın sert şutunda da meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.

15. dakikada Ozan Tufan'dan topu kapan Modric, ceza sahasına doğru hızla geldi ve kaleye yaklaşık 26 metreden ayak içiyle şut çekti. Top, kaleci Volkan Babacan'ın solundan auta çıktı.

21. dakikada Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu'na pasını verdi. Hakan, ceza sahası içine hareketlenen Emre Mor'un önüne topu bıraktı. Sol kanattan ceza sahasına hızla giren Emre, dar açıda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Emre'nin, dibine girerek yaptığı vuruşta top, kalesinden zamanında çıkan Kalinic'ten döndü. Dönen topa savunma sahip oldu.

22. dakikada Perisic'in sol kanattan ortaladığı topa, arka direkte iyi yükselen Pjaca kafayla vurdu. Üst direkten dönen topu, savunma uzaklaştırdı.

32. dakikada Kaan Ayhan'ın savunmada uzaklaştıramadığı top, Ivan Perisic'in önünde kaldı. Perisic, ceza yayı üzerinden önüne gelen topa bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.

42. dakikada A Milli Takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası içinde önünde topu bulan Cenk, yakın mesafede ıskaladı ve ay-yıldızlılar önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

43. dakikada İsmail Köybaşı ceza sahası içinde Modric'i düşürünce hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Rakitic, kaleci Volkan Babacan ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

45+3. dakikada Türkiye beraberlik golünü buldu. Kaleye yaklaşık 28 metreden kazanılan frikikte topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Hakan'ın sert şutunda baraja çarpıp yön değiştiren top, ağlara gitti: 1-1.

50. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla Cenk Tosun savunmanın arkasına hareketlendi. Savunma hızlı dönünce ve destek gelmeyince Cenk, ceza yayı üzerinde yerden şutunu attı. Kaleci Kalinic yatarak topu kontrol etti.

58. dakikada Perisic'in sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu, Rakitic kafa ile altıpas önüne indirdi. Mandzukic'in zor pozisyondaki vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75. dakikada Corluka'nın sağ kanattan ceza sahası içine ortaladığı topa Pjaca'nın penaltı noktasında yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın ellerinden oyun alanına döndü. Hırvat futbolcular topu kazanmaya çalışırken, meşin yuvarlak auta çıktı.

90+1. dakikada Badelj, süratle ceza sahası içine girdi. Badelj'in ceza sahası içi sol çaprazdan attığı sert şutta, kaleci Volkan Babacan, topu ayaklarıyla kornere çeldi.

Hırvatistan: 1 - Türkiye: 1

Stat: Maksimir

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Hırvatistan: Lovre Kalinic, Vrsaljko, Corluka, Vida, Strinic, Badelj, Modric, Pjaca (Dk. 80 Nikola Kalinic), Rakitic (Dk. 64 Brozovic), Perisic, Mandzukic (Dk. 85 Kramaric)

Türkiye: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Emre Mor (Dk. 84 Volkan Şen), Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan (Dk. 53 Ahmet Yılmaz Çalık), Cenk Tosun (Dk. 71 Olcay Şahan)

Goller: Dk. 44 Rakitic (Penaltıdan) (Hırvatistan), Dk. 45+3 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 90+1 Ozan Tufan, Dk. 90+3 Olcay Şahan, (Türkiye)

MAÇTAN NOTLAR

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında, Hırvatistan'a karşı A Milli Takım'ın 11'inde değişikliğe gitti.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından, bu karşılaşma öncesi çok sayıda tecrübeli futbolcuyu aday kadroya almayan Terim, kalede Volkan Babacan'a, savunmada Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı'ya, orta alanda Ozan Tufan, Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan'a, hücumda da Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu ve forvet Cenk Tosun'a ilk 11'de yer verdi.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Onur Recep Kıvrak, Harun Tekin, Ahmet Yılmaz Çalık, Nuri Şahin, Olcay Şahan, Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Töre, Çağlar Söyüncü, Ahmet Oğuz, Volkan Şen ve Yunus Mallı yer aldı.

Bu arada, Türkiye Futbol Direktörü Terim, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3 ay önce Hırvatistan ile oynanan maçtaki 11'den 6 farklı ismi Zagreb'de sahaya sürdü. O maçta görev yapan Arda Turan, Selçuk İnan, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup'un yerine, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan ve Emre Mor ilk 11'de görev aldı.

OKAY YOKUŞLU VE KAAN AYHAN İLK RESMİ MAÇINDA

Fatih Terim, genç oyuncular Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan'a A Milli Takım'da ilk kez bir resmi maçta görev verdi.

Okay Yokuşlu, 2015 Kasım'da Yunanistan ve 31 Ağustos'ta Rusya'ya karşı, özel maçlarda forma şansı bulmuştu. Kaan Ayhan da A Milli Takım formasını ilk kez Rusya ile oynanan özel maçta giymişti.

KAPTAN MEHMET TOPAL

A Milli Takım'da, Hırvatistan karşısında Mehmet Topal sahaya kaptan olarak çıktı.

Terim, kadroya almadığı Arda Turan'ın yokluğunda kaptanlık pazu bandını Mehmet Topal'a verdi.

SEYİRCİSİZ MAÇ



Hırvatistan ile Türkiye arasında oynanan maçta tribünde taraftarlar yer almadı.

FIFA, taraftarlarının mart ayında İsrail ve Macaristan ile yapılan hazırlık maçlarındaki ırkçı tezahüratları nedeniyle Hırvatistan Milli Takımı'na iki maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Hırvatistan, Türkiye'nin yanı sıra evinde 12 Kasım'da İzlanda'yı ağırlayacağı maçı da seyircisiz oynanacak.

YILDIRIM DEMİRÖREN DE MAÇI İZLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile TFF'nin başkan vekilleri Nihat Özdemir ve Ali Dürüst, A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçı statta izledi.

Öte yandan, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala şiddetini arttıran yağmur, maç saatinde kesildi. Futbolcular, ıslak bir zeminde mücadeleye başladı.