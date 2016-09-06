Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklamaları

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Eleştirileri her zaman dikkate aldık. Bütün faaliyetlerimizi ona göre yaptık. Galatasaray'ın başarısına başarı eklemek için. Fatih Terim Galatasaray'ın yetiştirdiği değerli bir spor adamıdır. Bünyemizden çıkanlara sahip çıkmak görevimizdir. İletişim grubumuz benim de onayımı alarak Fatih Terim'in doğum gününü kutladık. Değerlerimizi özel günlerde hatırlamalıyız" dedi.

Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçebileceği haberleri üzerine Dursun Özbek, "Bu soruyu sorulmamış farz ediyorum. Şu anda Galatasaray'ın bir teknik direktörü var. Böyle haberler nerelerden çıkıyor" dedi.

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