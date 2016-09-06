Galatasaray'a bir sponsor daha

Galatasaray ile Akçalı Boya A.Ş.'nin markası olan Permolit Boya arasında, futbol takımının forma kol sponsorluğu konusunda anlaşma imzalandı.

Gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyurulan anlaşmada ilk sözü Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek aldı. Özbek konuşmasında, "Türk sporunun çınarı Galatasaray Spor Kulübü ülkesini ve vatanını mükemmel bir biçimde temsil etmiştir ve dünyada en çok bilinen Türk markası olmuştur. İşbirliklerinde bir konuyu çok önemsiyoruz. Bu topraklarda doğmuş, vatanın bağrından çıkmış şirketlerle birlikteliğin Galatasaray'a enerji vereceğini düşünüyoruz. Diğer sponsorlarımız Garenta da Nef de kendi alanlarında öncülüklerini sürdürmektedirler. Permolit Boya da alanında öncü bir marka. İki markanın birbirine enerji vereceğin düşünüyorum" dedi.

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"TEREDDÜT ETMEDEN İMZALADIK"



Dursun Özbek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk milletinin darbeye karşı dik duruşu, vatanına ve milletine karşı bağlılığı sayesinde dünyaya örnek bir görüntü sergilediğini belirterek, "Uluslararası piyasada beklenti farklıydı. Hain darbe girişimi nedeniyle uzun süre ekonominin toparlanmayacağı kanaati vardı. Türk ekonomisine bağlılık şunu gösterdi: Türkiye'deki sanayi kuruluşları ekonominin kaotik ortamdan çıkmasını bildi. Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla bu kendisini göstermiştir. Darbe girişiminden iki gün önce Nef ile görüşmüştük; tereddüt etmeden imzaladık. Permolit Boya ile de aynı şekilde görüştük ve imza attık" açıklamasını yaptı.

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AKÇALI: "SARI-KIRMIZI FORMANIN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"



Akçalı Boya AŞ CEO'su M.Akın Akçalı ise, "Galatasaray şanlı bir tarihe sahip. Bugüne kadar kazandığı destansı başarılar Türk spor tarihinde ilklerin ve enlerin kulübü olarak kendine sağlam bir yer edinen güzide bir spor kulübümüz. Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden ve göğsümüzü kabartan bir camia. Biz de Permolit Boya olarak sektörün öncülerinden biriyiz. Amacımız Galatasaray gibi her alanda liderlik. Milyonları peşinden sürükleyen sarı-kırmızı formanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.



Öte yandan Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada bu anlaşmadan bir yıllık 1.050.000 Dolar + KDV alacağı duyuruldu.