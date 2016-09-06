Kartal: "Zor bir karşılaşma bizi bekliyor"

Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile oynayacaklara maça ilişkin, "Lige baktığınız zaman herkesin puanı var. Onun için zor bir karşılaşma bizi bekliyor" dedi.

Kırmızı-siyahlılar, Adanaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Celal Doğan Tesisleri'nde sürdürüyor. Kartal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlıklarının iyi gittiğini söyledi.

"GEÇEN HAFTAYI İYİ DEĞERLENDİRDİK"

Geçen haftayı iyi değerlendirdiklerini belirten Kartal, "Beşiktaş'la hazırlık maçında Orkan'nın bacağında bir problem yaşandı. O biraz bizim moralimizi bozdu. Tam toparlanmışken bir kaç hafta aramızda olmayacak, tedavileri olacak. Onun haricinde yeni gelen arkadaşlarımız var. Bunların biraz daha zamana ihtiyaçları var. Çünkü aramıza geç katıldılar" dedi.

"ZOR BİR KARŞILAŞMA BİZİ BEKLİYOR"

Kartal, takımda morallerin yerinde olduğunu anlatarak, "Adanaspor güçlü bir ekip. Onlarda son birkaç yabancı transferler yaptı. Yeni hocaları geldi. Kasımpaşa deplasmanında bir puan aldılar, maçı kazanabilirlerdi. O yüzden bu ligde herkes herkesten puan alabiliyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi değil. Lige baktığınız zaman herkesin puanı var. Onun için zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Ancak biz de bu maça en güzel şekilde hazırlanıp puan ya da puanlarla evimize dönmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"ADANASPOR MAÇINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kartal, bir gazetecinin defansta sıkıntı yaşanıp yaşanmadığı yönündeki sorusuna ise, "Stoper, çok istedik, uğraştık ama olmadı. Hem maliyetlerinden dolayı hem de bölgemizdeki olaylardan dolayı bazı oyuncular gelmek istemediler. Onun için bu konuda biraz sıkıntımız var. Bizler de bu sıkıntıyı elimizdeki oyuncularla en iyi şekilde kapatmaya, gidermeye çalışıyoruz. Kapatacağımızı düşünüyorum. Musa Nizam geldi en azından. Ona bir an önce form yakalatıp takıma kazandırmak istiyoruz. Barış o bölgede oynuyor. Şenol'u bazen orada oynatıyoruz. Elimizdeki oyuncularla bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Devreye kadar en iyi şekilde yapabildiğimiz kadar, başarabildiğimiz kadar, toplayabildiğimiz puanların en iyisini toplamak istiyoruz. Devre arası o bölgede Gaziantep'e yakışır takviyeler olacağını düşünüyorum. Şu anda devre arası transferimiz değil, Adanaspor maçını düşünüyoruz" cevabını verdi.