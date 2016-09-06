Skrtel’i sattığı için Klopp’un heykeli dikilmeli

Milli maçta İngiliz futbolcu Harry Kane’in ayak bileğine bastığı için kırmızı kart gören Martin Skrtel, Ada basınının sert eleştirilerinden nasibini aldı

2018 Dünya Kupası Elemeleri maçında Slovakya'nın son saniye golüyle İngiltere'ye 1-0 yenildiği maça Fenerbahçe'nin yeni transferi Martin Skrtel damgasını vurdu. Karşılaşmanın 57. dakikasında yere düşen Harry Kane'in ayak bileğine basan Slovak yıldız, maçı izleyenlerin kanını dondurdu. Bu sert hareketinin ardından ikinci sarı kartını görerek oyundan atılan Skrtel'e, İngiliz medyası büyük tepki gösterdi.

HAK EDİLMİŞ BİR KIRMIZI KART

En dikkat çekici yorum ESPN yazarı Richard Jolly'den geldi. Jolly, "Liverpool, Martin Skrtel'i sattığı için Jürgen Klopp'un heykelini dikmeli" derken, Fox Sports "Martin Skrtel'den Harry Kane'e çirkin hareket", BBC yazarı Phil McNulty de "Martin Skrtel gerçekten hak edilmiş bir kırmızı kart gördü. Çıkarken de hakemin elini sıktı. İlginç bir görüntüydü" ifadelerini kullandı.