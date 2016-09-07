Deplasman yasakları kaldırıldı mı?

İstanbul Valisi Vasip Şahin, deplasman yasağının henüz kaldırılmadığını söyledi.

CNN TÜRK'te katıldığı bir programda konuşan Vali Şahin, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın daha önce derbi maçlar ile ilgili yaptığı açıklamaların kamuoyuna yanlış yansıdığını ifade etti.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme yaptıklarını ve deplasman yasağının İl Spor Güvenlik Kurulu'nda alınan bir karar olduğunu söyleyen Vali Şahin, "Bu yasak geçtiğimiz yıllarda da vardı, bu yıl da deplasman yasağının bir müddet daha devam etmesi kararlaştırıldı. Buradaki amacımız öncelikle taraftarın güvenliği. Hangi taraftar olursa olsun, rakip takım ya da ev sahibi takım fark etmiyor. Deplasman yasağının altında yatan şey takım taraftarlarının güvenliğini sağlamak. Yaşanan birtakım olaylar sebebiyle ekstra güvenlik içerisine girmek zorunda kaldık. Biz, her türlü ihtimale karşı yasağın bu sene de devam etmesi konusunda karar almıştık. Kulüpler Birliğinin açıkladığı bu kararı, bizden beklenti ve talep olarak görüyoruz. Henüz bizden hiçbir yazılı talepleri olmadı ama biz bunu değerlendiriyoruz. Şartlarımız ve imkanlarımız deplasman yasağının kaldırılmasını sağlayacak kadar rahatlarsa, bunu kaldırmakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

"ŞARTLAR OLUŞTUĞU TAKDİRDE YASAĞI DERHAL KALDIRABİLİRİZ"

İl Güvenlik Kurulunu her zaman toplayabildiklerini, şartlar oluştuğu takdirde yasağı derhal kaldırabileceklerini kaydeden İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bizim temennimiz de bütün taraftarların yan yana, iç içe, birlikte sevinmeleri. Sporun amacı dostlukları geliştirmek. Biz de bir an önce deplasman yasağının kaldırılması için şartların oluşmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.