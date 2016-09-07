"Favoriler her zaman kazanmaz"

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Tabii ki bu maçın favorisi Beşiktaş'tır. Ama futbolseverler bir çok kez görmüştür ki mutlak favoriler her zaman kazanamayabilir" dedi.

Kardemir Karabükspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadı'nda sürdürdü. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Yatabare, Kokaloviç, Lazareviç ve yedek kaleci Adriano ile ülkelerinin milli takımlarında bulunan Traore ve Poko katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Ermin Zec ve İlhan Depe ise takımdan ayrı çalıştı.



Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Yatabare, Kokaloviç, Lazareviç ve Adriano'nun sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş maçında oynayamayacağını, hafif sakatlıkları bulunan Ermin Zec ve İlhan Depe'nin durumlarının ise maç saatinde belli olacağını söyledi.



Tolga Gül, milli takımlarında bulunan Traore ve Poko'nun ise İstanbul'da takıma katılacağını belirterek, "Sakatlıklar can sıkıcı. Sakat oyuncularımızın yerine oynayacak arkadaşlarımıza güvenimiz sonsuz. Gereken mücadeleyi sahaya yansıtacaklardır" dedi.



İlk 2 haftada oynadıkları futboldan dolayı olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Gül, Beşiktaş maçının önemine dikkat çekerek şöyle dedi:



"Beşiktaş ligin en iyi ve en hazır takımı. Geçen sezonun şampiyonu. Tabii ki bu maçın favorisi Beşiktaş'tır. Ama futbolseverler birçok kez görmüştür ki mutlak favoriler her zaman kazanamayabilir. Biz de bu şansımızı zorlamak istiyoruz. Beşiktaş'a karşı ilk 2 haftadaki iyi oyunumuzu devam ettirmek istiyoruz. Puan ya da puanlar almak istiyoruz."



3 büyüklere karşı futbolcuların kendiliğinden konsantre olduklarını vurgulayan Gül, "Hepimiz, şehir olarak konsantre oluyoruz. Büyük ve çok önemli maçlar bunlar. Şampiyon bir takıma karşı 40 bine yakın bir seyircinin karşısında oynayacaksınız. Bunlar motivasyon için önemli etkenler. Futbolcularımızla konuşuyoruz. Sabırsızlıkla maçı bekliyorlar. İnşallah bizim için iyi bir maç olur" diye konuştu.