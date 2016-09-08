Dev bahis operasyonu! 57 gözaltı...

İngiltere ve Kıbrıs merkezli kumar ve bahis oynatan uluslararası şebekenin Türkiye temsilcilerinden 57 kişi gözaltına alındı.

İngiltere ve Kıbrıs merkezli illegal bahis bürolarının Türkiye'deki temsilcisi 57 kişi gözaltına alındı. Aralarında ünlü otel sahibi işadamları ve emekli emniyet müdürü Cengiz E.'nin de bulunduğu şüphelilerden 6 milyon TL nakit para da ele geçirildi.

57 KİŞİ GÖZALTINDA ALINDI

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İngiltere ve Kıbrıs üzerinden kumar ve bahis oynatan uluslararası bir şebekeyi takibe aldı. 30 milyar dolarlık pazar payı olduğu iddia edilen yasadışı bahis oynatılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında emekli emniyet müdürü Cengiz E. ve polislerin de bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı.

780 MİLYON LİRALIK BAHİS OPERASYONU

6 MİLYON TL BAHİS PARASINA EL KONULDU

Yapılan operasyonlarda, çete üyelerinin ev ve işyerlerinde illegal bahisten elde edilen 6 milyon TL nakit para ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların arasında otel zinciri sahiplerinin de bulunduğu öğrenildi.

BAHİS SİTELERE İNGİLTERE VE KIBRIS'TAN YÖNETİLİYOR

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonunda "golgame, laligagame, odafutbol" internet sitelerinde oynatılan yasadışı bahisin İngiltere ve Kıbrıs üzerinden yönetildiğini belirledi. Bahis sitelerinin İngiltere ayağını yöneten İngiliz uyruklu 49 yaşındaki Scott William Masterton ile Kıbrıs ayağını yöneten Veysel Şahin Türk'ün de aralarında olduğu 35 kişi polis tarafından her yerde aranıyor.

RİO'DA ŞİKE! BÜYÜK SORUŞTURMA...

47 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevkedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Bürosu Cumhuriyet Savcısı Faruk Söker tarafından, sorgulanan şüphelilerden 10 şüpheli serbest bırakılırken, 3 kişi hakkında da adli kontrol uygulaması getirildi. 47 şüpheli ise "suç örgütü kurmak", "suç örgütü üyesi olmak", "yasadışı bahis oynatmak" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. (Habertürk)