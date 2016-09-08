"En iyi teklifler F.Bahçe ve Beşiktaş'tan geldi"

Kamerunlu sol bek Bedimo'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı geldi...

Sezon başında Olimpik Lyon'dan Marsilya'ya transfer olan sol bek Henri Bedimo, Türkiye'den aldığı teklifleri açıkladı.

Bedimo, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse Marsilya'nın teklifini kabul etmek o kadar kolay olmadı. En iyi teklifleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'den almıştım. Ancak Fransa'dan ayrılmak zordu. O yüzden Marilya'ya 'Evet' dedim." şeklinde konuştu.

Sol bek transferi için çalışma yürüten Beşiktaş kadrosunu Caner Erkin ve Adriano ile, Fenerbahçe ise İsmail Köybaşı ile güçlendirmişti.

32 yaşındaki Kamerunlu sol bek Marsilya öncesinde Lyon, Montpellier, Lens, Chateauroux, Le Havre ve Toulouse formaları giydi.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler