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"En iyi teklifler F.Bahçe ve 'tan geldi"

  • SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 15:39 Güncelleme Tarihi: 8.9.2016 15:46
"En iyi teklifler F.Bahçe ve Beşiktaş'tan geldi"
En iyi teklifler F.Bahçe ve Beşiktaş'tan geldi

Kamerunlu sol bek Bedimo'dan ve itirafı geldi...

Sezon başında Olimpik Lyon'dan Marsilya'ya transfer olan sol bek Henri Bedimo, Türkiye'den aldığı teklifleri açıkladı.

Bedimo, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse Marsilya'nın teklifini kabul etmek o kadar kolay olmadı. En iyi teklifleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'den almıştım. Ancak Fransa'dan ayrılmak zordu. O yüzden Marilya'ya 'Evet' dedim." şeklinde konuştu.

Sol bek transferi için çalışma yürüten Beşiktaş kadrosunu Caner Erkin ve Adriano ile, Fenerbahçe ise İsmail Köybaşı ile güçlendirmişti.

32 yaşındaki Kamerunlu sol bek Marsilya öncesinde Lyon, Montpellier, Lens, Chateauroux, Le Havre ve Toulouse formaları giydi.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler

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