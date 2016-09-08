FIFA'dan Sandrock'a soruşturma

FIFA Bağımsız Etik Kurulu Yargı Komisyonu, eski Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sandrock hakkında soruşturma açtı
FIFA, Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkı kazanması sürecinde usulsüzlük yapmakla suçladığı eski Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Helmut Sandrock hakkında soruşturma açtı.
FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, FIFA Bağımsız Etik Kurulu Yargı Komisyonu'nun, eski DFB Genel Sekreteri Sandrock hakkında soruşturma açtığı bildirildi.
Açıklamada, Sandrock 'in suçlu olduğu ispatlanana kadar masumiyet karinesi çerçevesinde, yürütülen soruşturma hakkında detaylı bilgi verilmeyeceği kaydedildi.