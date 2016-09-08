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'dan Sandrock'a soruşturma

  • AA
  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 12:42
FIFA'dan Sandrock'a soruşturma
FIFA'dan Sandrock'a soruşturma

Bağımsız Etik Kurulu Yargı Komisyonu, eski Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sandrock hakkında soruşturma açtı

, 'nın 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkı kazanması sürecinde usulsüzlük yapmakla suçladığı eski Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Helmut Sandrock hakkında soruşturma açtı.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, FIFA Bağımsız Etik Kurulu Yargı Komisyonu'nun, eski DFB Genel Sekreteri Sandrock hakkında soruşturma açtığı bildirildi.

Açıklamada, Sandrock 'in suçlu olduğu ispatlanana kadar masumiyet karinesi çerçevesinde, yürütülen soruşturma hakkında detaylı bilgi verilmeyeceği kaydedildi.

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