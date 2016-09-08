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Hamzaoğlu takımını bu sözlerle hazırlıyor

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 12:54
Hamzaoğlu takımını bu sözlerle hazırlıyor
Hamzaoğlu takımını bu sözlerle hazırlıyor

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanına çıkacak olan ’da, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun antrenmanlarda oyuncularını, "Bizim onlardan eksiğimiz yok. Kendimize güvenirsek yeneriz" sözleriyle maça hazırladığı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'e Adanaspor galibiyetiyle başlayan ve ligin 2. haftasında ise Başakşehir'e kendi sahasında kaybeden , milli maçlar sebebiyle lige verilen aranın ardından pazar günü deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

FATY VE JOSHUA 11'E

Oyuncularının tamamıyla maçına odaklanmalarını isteyen deneyimli çalıştırıcı, ligde uzun süredir galibiyet yaşayamadıkları rakiplerinden 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Başakşehir maçında beklenen performansın altında kalan tecrübeli oyuncu Bilal Kısa'yı yedek kulübesine çekmesi beklenen Hamzaoğlu'nun Bilal'in yerine Ricardo Faty'i sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başakşehir maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan ve Arap eki Al-Ittihad ile oynanan antrenman maçında da 90 dakika sahada kalan Joshua John'un da Fenerbahçe karşılaşmasına 11'de başlaması bekleniyor. Sakatlığı geçen Tomas Sivok'un ise bu karşılaşmada forma giyme ihtimali yüksek.

HAMZAOĞLU: "BİZİM ONLARDAN EKSİĞİMİZ YOK"

Deneyimli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe maçı öncesi yapılan antrenmanlarda oyuncularını, "Kendimize güvenelim. Bizim onlardan eksiğimiz yok. Güvenimiz yerinde olursa sahada da doğruları yaparsak kazanırız" sözleriyle maça hazırladığı öğrenildi.

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